Venerdì 4 settembre sarò a Campobasso ospite di Sonika Poietika 2020, rassegna musicale che per questa seconda edizione ha adottato come motto la celebre definizione del filosofo francese Jacques Attali: “Il mondo non si guarda, si ode, e non si legge, si ascolta”.

L’appuntamento è presso il Palazzo GIL di Campobasso, alle ore 19:30, per parlare del mio libro, Musica migrante, con il giornalista e scrittore Donato Zoppo.