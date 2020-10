A partire dal 29 ottobre sarà disponibile in tutte le librerie Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo (Arcana Edizioni).

Prenotate una o più copie dal vostro rivenditore di fiducia.

Grazie a tutti coloro che lo acquisteranno, anche a nome dei miei due collaboratori: #Harry e #Pallino.

SINOSSI

Quante volte avete pensato di dedicare una canzone al vostro cane senza mai riuscire a trovare quella giusta? Ci ha provato con non poche difficoltà l’autore di questo agevole libro che, stimolato dall’amore incondizionato dei suoi due fedeli compagni di viaggio, Harry & Pallino, si è divertito a selezionarle e raccoglierle in ordine casuale in questo volume dal titolo inequivocabile: “Musica per cani”. Sono sedici brani di artisti e generi diversi che sicuramente non vi salveranno la vita. Tutti però hanno come leitmotiv l’affetto, l’ammirazione o la curiosità dell’artista verso l’animale da compagnia più comune e antropizzato del pianeta.

Da “Martha My Dear” dei Beatles a “The Day That Lassie Went to the Moon” dei Camper Van Beethoven, passando per “Old King” di Neil Young, “I Love My Dog” di Cat Stevens e “The Marvin Boogaloo” di Giuliano Palma & the Bluebeaters, ogni canzone raccontata nel libro rivela con semplicità e immediatezza una vicenda o un ricordo incancellabile. Sono motivi tanto spassosi quanto malinconici che probabilmente apprezzerete ancora di più se, almeno una volta nella vita, avete avuto la fortuna di condividere un pezzo della vostra esistenza con un cane, o magari più cani.

Da leggere (e ascoltare) preferibilmente in compagnia del vostro migliore amico.

Prefazione di Antonio Bacciocchi e Rita “Lilith” Oberti.