Slitta al 19 febbraio 2021 l’uscita in vinile per Urtovox dell’album d’esordio dei Linda Collins dal titolo Tied, confermata invece la pubblicazione digitale per il prossimo 22 gennaio.

I Linda Collins sono una band senza base geografica che coinvolge una manciata di musicisti con alle spalle territori d’origine differenti e campi di suoni equidistanti.

I punti di contatto sono le parole non dette, l’amore per qualcosa che li accompagna da sempre e il tentativo di riportare, dentro alla forma canzone, tutto quello che altrimenti sarebbe perso nella centrifuga del tempo che passa. Paesaggi sonori che si muovono tra indie pop, soft-electro, post-rock e rimandi dub.

I Linda Collins sono Alberto Garbero (chitarre), Massimiliano Esposito (synth), Vincenzo Morreale (basso) e Pietro Merlo (batteria).

Tied è stato anticipato dai singoli Kids e Sometimes. (La redazione)