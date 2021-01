Muore il 16 gennaio 2021, per complicazioni da covid-19, lo storico produttore discografico statunitense Phil Spector.

Inventore del cosiddetto “Wall of sound“, Spector stava scontando in carcere una pena di 19 anni per l‘omicidio del 2003 dell’attrice Lana Clarkson.

Phil Spector aveva 81 anni e il suo nome era legato ad artisti e formazioni quali Ronettes, Beatles, John Lennon, Leonard Cohen, Ike and Tina Turner… (La redazione)