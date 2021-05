Appena due giorni fa abbiamo pubblicato un articolo celebrativo sul cantautore e premio Nobel di Duluth dal titolo: Bob Dylan, 80 anni di “moltitudini”.

Oggi, 24 maggio 2021, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, abbiamo pensato di festeggiare il grande Robert Allen Zimmerman (così all’anagrafe) con una playlist di 10 canzoni da lui scritte e cantate.

Le abbiamo scelte secondo il nostro insindacabile gusto del momento, pur sapendo che dieci canzoni sono davvero poche per rappresentare la multiformità artistica di Dylan.

Si va da Don’t Think Twice, It’s All Right a Gonna Change my Way of Thinking, passando per Ballad of a Thin Man e Most of the Time.

Buon compleanno, Mr. Dylan e buon ascolto a tutti voi che ci seguite. (La redazione)