Registrato in piena crisi pandemica nell’inverno del 2020 ai Middle Farm Studio in Inghilterra, Thirstier segna il ritorno di Mackenzie Ruth Scott, alias Torres, a una forma di rock più potente di quanto fatto finora con i suoi ultimi lavori.

Il disco è stato prodotto dalla giovane musicista statunitense insieme a Rob Ellis e Peter Miles inseguendo un sound più chitarristico.

La nuova direzione è ben evidente già ascoltando il primo singolo Don’t Go Puttin Wishes in My Head, spumeggiante esempio di country rock.

Thirstier, in uscita il 30 luglio 2021 per Merge Records, è un album che parla di amore con brani che affrontano il tema sotto vari punti di vista: romantico, platonico, spirituale, per la propria famiglia e per sé stessi.

Thirstier è un messaggio d’amore rivolto a tutti, per migliorare e cambiare il mondo. Almeno questa è la speranza di Mackenzie Ruth Scott. (La redazione)