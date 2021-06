Durand Jones & The Indications sono una delle realtà fondamentali della nuova scena soul americana, una formazione di valore assoluto che può contare su artisti di altissimo livello come il cantante Durand Jones, il batterista e corista/cantante Aaron Frazer, il chitarrista Blake Rhein, il tastierista Steve Okonski e il bassista Mike Montgomery.

Il 30 luglio uscirà per Dead Oceans il nuovo album della formazione americana dal titolo Private Space.

Private Space segue l’ottimo American Love Call del 2019 e presenta novità nel sound della band di Bloomington, Indiana.

Ascoltando questo primo singolo, Love Will Work It Out, estratto dal nuovo disco non si hanno dubbi: siamo di fronte al miglior soul in circolazione.

Una musica soul carica di funk e jazz, e in odore di disco music.

D’altronde Durand Jones dice che vorrebbe solo che la gente ascoltando il nuovo album chiudesse gli occhi e dimenticasse dove si trova, perché questa è musica scritta per rilassarsi e divertirsi, come quella di Stevie Wonder. (La redazione)