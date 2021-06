È tempo di europei di calcio e sono diverse le nazionali in lizza per la vittoria finale del campionato Uefa Euro 2020, rimandata al 2021 per motivi che ormai conosciamo tutti.

In attesa di sapere chi vincerà il titolo europeo, ci siamo chiesti: cosa ascoltano i campioni di calcio? Quale solo le loro canzoni preferite?

Abbiamo fatto un giro in Rete e sbirciato nelle pagine personali pubbliche di alcuni calciatori internazionali e abbiamo scoperto, per esempio, che al centravanti del Belgio e dell’Inter Romelu Menama Lukaku Bolingoli piace Victory Lap di Nipsey Hussle (feat. Stacy Barthe), mentre al fuoriclasse del Portogallo e della Juventus, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, alias CR7, Stay di Rihanna (feat. Mikky Ekko).

E poi ancora: all’attaccante francese del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé Lottin piace C’est plus l’heure di Franglish feat. Dadju & Vegeta; il veterano difensore della Juventus e della nazionale italiana Giorgio Chiellini ha un debole per Ragazzo fortunato di Jovanotti; l’attaccante belga del Napoli Dries Mertens ascolta con piacere Abbracciame di Andrea Sannino; il centravanti dell’Italia e del Napoli Ciro Immobile con Sarraje di Nino D’Angelo non tradisce le sue origini campane.

E se il romanista Stephan El Shaarawy mette su spesso Can’t Hold Us di Macklemore & Ryan Lewis, il francese Paul Labile Pogba sembra preferire un qualsiasi pezzo di Drake, Push-t o Future. (La redazione)