Fatigue è il secondo album di L’Rain, il primo per Mexican Summer uscito il 25 giugno 2021, progetto solista della musicista statunitense Taja “L’Rain” Cheek.

Fatigue nasce dalle esperienze personali di Taja che per l’occassione passa in rassegna generi differenti ma sempre ben delineati.

Post-punk, avanguardia, free jazz e r&b su tutti, senza dimenticare un uso sapiente e molto personale di synth e composizioni elettroniche minimali.

Taja “L’Rain” Cheek si è esibita in qualsiasi angolo e club di New York, compresi luoghi istituzionali come il MoMA PS1.

Ha collaborato con nomi noti dell’arte contemporanea del calibro di Naama Tsabar, Kevin Beasley, Justin Allen e Helado Negro.

Dopo l’omonimo debutto del 2017, che aveva ricevuto critiche entusiaste entrando anche nella chart dei migliori album sperimentali dell’anno stilata da Pitchfork, L’Rain torna con questo nuovo, interessante lavoro discografico dal titolo Fatigue. (La redazione)