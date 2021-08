Moderchai è stato uno degli album più importanti del 2020 e i Khruangbin sono ormai una delle più influenti formazioni indipendenti degli ultimi anni.

Il sound della band originaria di Houston, nel Texas, è una miscela di funk, rock e influenze psichedeliche tra disco, dub e soul.

Il 6 agosto 2021 è uscito in versione digitale per Dead Oceans Mordechai Remixes, album dei Khruagbin al quale partecipato produttori e musicisti di primo livello come Kadhja Bonet, Knxwledge, Soul Clap, Harvey Sutherland, Mang Dynasty e Quantic.

Il disco sarà pubblicato in vinile, sempre per la stessa label, il 29 ottobre 2021. (La redazione)

