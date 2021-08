Secondo quanto dichiarato dalla stessa organizzazione di Stanno Tutti Bene Festival, il concerto di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti (alias Musica Nuda) di venerdì 6 agosto 2021 a Capannori, in Toscana, è stato annullato in quanto la cantante si è rifiutata di dare evidenza della sua negatività al SARS–CoV–2 a fronte di una esplicita richiesta da parte dell’organizzazione.

Stasera non ci sarà il concerto di Musica Nuda. Chiediamo scusa al nostro pubblico ma chi ci segue dal 2020 lo sa: la nostra linea è da sempre la responsabilità nei confronti di una comunità che cerca da due anni di ripartire. Il mondo dello spettacolo necessita di un forte sostegno e noi siamo dalla parte degli artisti. A fronte di una comunicazione chiara e netta sulla necessità di avere una dimostrazione di negatività al virus conforme alle direttive del sistema sanitario nazionale, ci è stato comunicato un rifiuto da parte dell’artista Petra Magoni di seguire la direttiva di comportamento definita da Stanno Tutti Bene che FA riferimento alle indicazioni del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105. Rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di quanti – operatori del mondo dello spettacolo, volontari – lavorano da mesi per rendere possibile questo spazio di condivisione. Ecco perché non potremo ascoltare un concerto a cui tenevamo molto.

Post sulla pagina FB di Stanno Tutti Bene Festival