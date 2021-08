Dal 23 luglio all’8 agosto 2021 si sono svolte a Tokyo, con un anno di ritardo per il motivo che ormai tutti sappiamo, i Giochi della XXXII Olimpiade con un totale di 33 sport e 50 discipline divise in 339 eventi1.

Sono stati 205 i Paesi, o meglio, i comitati olimpici partecipanti (206 se aggiungiamo il Comitato Olimpico Russo), tra cui l’Italia che ha conquistato ben 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Un record assoluto per la nostra nazione.

Record storico di 40 medaglie. C’è un secondo record che il 50% sono bronzi, record storico di tutti i tempi. È la prima volta che l’Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara dei Giochi e questo è un record assoluto che al massimo si può eguagliare. È un’Italia multietnica e super integrata. Abbiamo portato per la prima volta atleti provenienti da tutte delle regioni e province autonome d’Italia e portato atleti nati in tutti e cinque i continenti.

Giovanni Malagò, Presidente del CONI.