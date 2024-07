Coldplay in Italia, il calendario dei concerti

I Coldplay tornano in Italia con quattro nuovi imperdibili appuntamenti il 12, 13, 15 e 16 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo le sei strabilianti date italiane tutte sold-out che hanno fatto scatenare i fan italiani, la band capitanata da Chris Martin torna nel nostro paese per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour con due nuovi concerti nella Capitale.

Le date (a oggi) sono:

GIUGNO 2024

8: Atene – Olympic Stadium

12: Bucarest – Arena Națională

16: Budapest – Puskás Aréna

22: Lione – Groupama Stadium

23: Lione – Groupama Stadium



LUGLIO 2024

16: Roma – Stadio Olimpico

15: Roma – Stadio Olimpico

13: Roma – Stadio Olimpico

13: Roma – Stadio Olimpico

20: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki – Olympiastadion



AGOSTO 2024

15: Monaco – Olympiastadion

17: Monaco – Olympiastadion

21: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

22: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

29: Dublino – Croke Park

30: Dublino – Croke Park

I Coldplay in breve

I Coldplay sono un gruppo musicale britannico formato a Londra nel 1997 da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion. Hanno raggiunto la fama mondiale con il singolo Yellow, estratto dal disco d’esordio Parachutes del 2000. Il loro secondo album, A Rush of Blood to the Head (2002), li ha consacrati a livello internazionale. Hanno pubblicato altri album di successo, tra cui Viva la Vida (2008) e Mylo Xyloto (2011). Hanno venduto circa 100 milioni di copie e vinto numerosi premi, tra cui nove BRIT Award e sette Grammy. Sono anche noti per il loro impegno in iniziative benefiche e sociali.

L’attesa del nuovo disco “Moon Music“

Con Moon Music, i Coldplay continuano a ridefinire i limiti della musica popolare, promettendo un’esperienza unica e coinvolgente per i loro fan di tutto il mondo. Non resta che attendere con trepidazione il 4 ottobre 2024 per scoprire cosa hanno in serbo per noi.

I concerti in Italia

Dunque, prendete nota: la band inglese torna dal vivo in Italia con quattro date nel 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. (La redazione)