Il ritorno dei Suuns con il nuovo album The Breaks

I Suuns, una delle band più influenti della scena indipendente degli ultimi vent’anni, annunciano il loro ritorno con il nuovo album The Breaks. Disponibile dal 6 settembre 2024 per Joyful Noise, l’album promette di portare una ventata di novità nella discografia del gruppo canadese. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Un album che segna un cambio di direzione per la band

Joseph Yarmush descrive The Breaks come l’opposto del loro precedente lavoro The Witness. “The Breaks’ è diventato una sorta di opposto del nostro ultimo disco The Witenss. Niente è stato davvero suonato insieme. Eravamo intrappolati in un piccolo tunnel spaziale, provando cose nuove, lanciando cose diverse contro il muro”.

Liam O’Neill, batterista e produttore dell’album, ha contribuito a dare nuova vita alle idee del frontman Ben Shemie e del polistrumentista Joseph Yarmush. Ecco cosa dice Liam: “A volte siamo arrivati ​​a dei momenti di impasse in cui non sapevamo cosa fare. E mi sono ritrovato davvero coinvolto in un processo creativo in cui provavamo diverse soluzioni. Avevo molta energia e mi sono appassionato tantissimo al nuovo disco.”

Le due tracce che anticipano il disco: un mix di dream-pop e avanguardia

Il primo estratto: “The Breaks”

La title track “The Breaks” si presenta come un brano strutturalmente dream-pop, ma con l’inconfondibile animo e sound avanguardista elettronico che contraddistingue i Suuns. Il mix di melodie oniriche e sperimentazione elettronica crea un’esperienza d’ascolto unica.

Il secondo Estratto: “Doreen“

Il secondo singolo estratto, Doreen, rappresenta un esperimento ben riuscito all’interno della discografia della band. Influenzato dai primi lavori dei Suuns, l’elettronica ambientale e l’uso dei synth degli anni ’80, Doreen offre un assaggio delle nuove direzioni sonore esplorate nel disco.

Un ritorno atteso

“The Breaks” segna un ritorno inaspettato per i Suuns, che con questo album confermano il loro ruolo di pionieri nell’ambito dell’avant-rock. La band di Montreal ha saputo rinnovarsi mantenendo la propria identità sonora, offrendo ai fan e ai nuovi ascoltatori un’esperienza musicale fresca e innovativa.

Un album entusiasmante

The Breaks rappresenta una nuova entusiasmante fase per i Suuns, una delle band più innovative della scena indipendente. Con un sound rinnovato e un processo creativo inedito, l’album si preannuncia come uno dei lavori più interessanti del 2024. (La redazione)