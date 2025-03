Simmcat con I Heard She Lost You, un album intenso e poetico

Dopo I Thought I Was Dreaming del 2023, disco che l’aveva consacrata come una delle voci più interessanti della scena dream pop, Simmcat torna con un nuovo album carico di emozione e introspezione. I Heard She Lost You esplora il dolore della perdita e il difficile percorso verso un nuovo equilibrio, trasformando sentimenti profondi in un racconto sonoro poetico e toccante.

Atmosfere sospese

Con pochi elementi – accordi delicati di chitarra, il tocco leggero di un pianoforte e la sua voce eterea – Simmcat dipinge paesaggi sonori che ricordano l’incanto malinconico di Galaxie 500 e Mazzy Star. Anche nel dolore di un’assenza, la cantautrice riesce a mantenere una grazia unica, dando forma a un sound evocativo e avvolgente.

Un percorso di crescita

La stessa Simmcat ha raccontato come scrivere e suonare le canzoni di I Heard She Lost You sia stato un modo per elaborare una perdita importante. Il senso di isolamento e paralisi interiore è espresso magistralmente in brani come I’m Sorry, con il suo struggente verso: “I’m sorry but I can’t hear anything from here“. Ma l’album non si chiude nella malinconia: So Good segna una svolta luminosa, rivelando la possibilità di una nuova felicità con il dolce timore di chi riscopre l’amore.

Tra Copenhagen e San Francisco

Registrato nella primavera del 2024 a San Francisco con la collaborazione di Samuele Palazzi (The Ian Fays), I Heard She Lost You conferma Simmcat come una cantautrice raffinata e intensa. Il suo immaginario sonoro e visivo – che si riflette anche nei suoi artwork – è un viaggio tra memoria, emozioni e sogni sospesi. Con questo album, Simmcat continua a incantare, offrendo un’esperienza musicale che tocca corde profonde e lascia un segno indelebile nell’anima di chi ascolta. (La redazione)