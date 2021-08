Se il rientro dalle vacanze vi ha lasciati spossati, vi invitiamo ad aggiungere un po’ di spezie rinvigorenti alla vostra giornata con With a Bit Kurkuma, il primo brano da solista del turnista, polistrumentista e produttore tedesco York, uscito assieme a un accattivante video.

York ha alle spalle una longeva carriera, prestando servizio come musicista per artisti affermati come Randy Crawford, Phil Collins, Mousse T., Jazzkantine o Bahama Soul Club. Ma dopo anni al fianco di grandi nomi, si è finalmente deciso a debuttare come solista, sfruttando i mesi di lockdown per registrare The Soul Jazz Experience Vol.1., il primo album a suo nome, in uscita a Settembre tramite la Upper Level Records.

With a Bit Kurkuma è il primo singolo estratto dal disco ed è un orecchiabile brano di uptempo soul-jazz, con un groove che ricorda l’exotica anni 60 e l’affascinante cantato senza parole di Yane Singh, di cui trapelano le evidenti radici indiane. Una lussureggiante sezione fiati e una breve sfida tra gli scratch del DJ ed il Fender Rhodes di York aggiungono ancora più pepe a questo brano piccante e allegro. Il video che lo accompagna segue il mood della canzone con delle riprese in bianco e nero e sequenze che ricordano il cinema anni 60.

Se ci si deve basare sulle prime impressioni, si direbbe che l’album in arrivo sia una brillante fusione tra classico soul-jazz e suoni contemporanei, in cui York da libero sfogo alla sua creatività. Tutto sommato, anche la fine dell’estate porta con sé piacevoli novità. (Adaja Inira)

