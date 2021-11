A Place To Bury Strangers. Tour europeo e nuovo album in uscita

1 Minuto

188 Parole

Listen to this article Listen to this article

Gli A Place To Bury Strangers annunciano l’uscita del loro sesto album See Through You per il 4 febbraio 2022. Un disco che segna il ritorno alle loro radici ferocemente indipendenti e fai-da-te con la loro etichetta indipendente Dedstrange.

Un lavoro indie rock di 13 tracce all’insegna di noise e caos in pieno stile A Place To Bury Strangers.

See Through You è un viaggio esplosivo che esplora i limiti della follia dell’ascoltatore, offrendo allo stesso tempo la serie di canzoni più orecchiabili della discografia della band. È un disco che rimanda alle origini artistiche della band statunitense ma che tuttavia traccia anche una nuova e chiara direzione in avanti.

Il primo singolo Let’s See Each Other è una canzone d’amore intima e disarmante proveniente da un futuro dimenticato. Ricordi sincopati e fantasie decostruite di amanti perduti in una città che non conosce i loro nomi. Il video che accompagna il brano è stato diretto da David Pelletier. (La redazione)

Concerti in programma