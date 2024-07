Musart Festival Firenze 2024 al Parco Mediceo di Pratolino, un evento tra arte e musica

Il Musart Festival Firenze 2024 ha preso il via mercoledì 17 luglio con un tributo emozionante ai Pink Floyd da parte dei Legend. L’evento si svolge al Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana e sito patrimonio dell’Unesco. Questo magnifico luogo, un tempo teatro di eventi per la famiglia Medici e la loro corte, è ora la cornice perfetta per una serie di concerti estivi di altissimo livello.

I prossimi appuntamenti

Il Musart Festival Firenze continua a deliziare il pubblico con una lineup eccezionale di artisti. Dopo il tributo ai Pink Floyd, ecco i prossimi appuntamenti da non perdere:

Roberto Vecchioni – 18 luglio 2024

– 18 luglio 2024 Loreena McKennitt – 21 luglio 2024

– 21 luglio 2024 Il Volo – 22 luglio 2024

– 22 luglio 2024 Pooh – 25 luglio 2024

– 25 luglio 2024 CCCP – Fedeli alla Linea – 26 luglio 2024

Oltre ai concerti serali, il festival offre anche un’esperienza unica con il concerto all’alba di Patrizio Fariselli il 27 luglio 2024, che si terrà nel suggestivo Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti. Da non perdere anche i concerti fuori città della serie “… E adesso che tocca a me”, dedicata ai grandi side-men della musica italiana.

Visite al parco, mostre e ristoro

Il Parco Mediceo di Pratolino offre molto di più dei concerti. Gli spettatori avranno l’opportunità di esplorare alcuni dei suoi angoli più affascinanti. Tra le attrazioni principali:

Il Colosso dell’Appennino : un’imponente scultura del Giambologna, simbolo del parco.

: un’imponente scultura del Giambologna, simbolo del parco. Le Scuderie e la Cappella : progettate dal Buontalenti.

: progettate dal Buontalenti. La Paggeria e la Sala Rossa: in passato alloggio per artisti e buffoni di corte, oggi ospitano una mostra fotografica dedicata ai grandi fiorentini dagli anni ’80 a oggi, con scatti di Marco Borrelli, Antonio Viscido e dell’agenzia New Press Photo.

Atmosfere musicali e gastronomia toscana

Ad accogliere il pubblico al tramonto saranno le melodie jazz e folk dei giovani musicisti del progetto “Crescendo Musica Toscana” della Filarmonica Vincenzo Bellini, sotto la direzione artistica di Luca Marino. Questo preambolo musicale gratuito è riservato ai possessori del biglietto per il concerto serale.

Per chi desidera assaporare la cucina toscana, la Locanda – l’edificio più antico del complesso – offre specialità locali come i deliziosi tortelli mugellani, perfetti per completare una serata indimenticabile al Musart Festival.

Un evento da non perdere

Il Musart Festival Firenze 2024 promette un’estate ricca di emozioni, arte e cultura, in uno dei contesti più affascinanti della Toscana. Non solo concerti di alto livello, ma anche esperienze uniche tra storia, natura e gastronomia. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica e delle bellezze italiane. (La redazione)