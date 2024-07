Toro y Moi, al secolo Chaz Bear, torna con il nuovo album dal titolo «Hole Erth»

Toro y Moi, al secolo Chaz Bear, ha da tempo costruito una solida reputazione come artista in costante evoluzione. Con ogni nuovo progetto, Bear ha dimostrato una capacità unica di reinventarsi, esplorando e sperimentando diversi generi e stili musicali. Il suo ultimo album, Hole Erth, non fa eccezione e potrebbe rappresentare il perno musicale più audace della sua carriera fino ad oggi. Combinando influenze pop-punk e rap malinconico, l’album offre una sintesi moderna e originale della continua ricerca sonora dell’artista americano.

Un riflesso della sua personale storia

Hole Erth non è solo un nuovo capitolo nella discografia di Toro y Moi, ma anche un riflesso della storia personale e delle esperienze di Chaz Bear. L’album richiama l’infanzia dell’artista, segnata da un’immersione nel punk di scuola emo, e il suo recente passato come produttore per alcuni dei più grandi nomi della scena hip-hop contemporanea. Questa combinazione di influenze crea un suono unico che racconta la sua evoluzione musicale e personale.

Collaborazioni di prestigio

Il nuovo album, in uscita il 6 settembre 2024 per Dead Oceans, è stato anticipato dai singoli Tuesday e Heaven. I video di questi brani, che possono essere visualizzati rispettivamente qui e qui, mostrano la direzione artistica di Toro y Moi e offrono un assaggio delle collaborazioni di prestigio presenti nell’album. Tra gli ospiti figurano Ben Gibbard (Death Cab for Cutie, The Postal Service), Kevin Abstract (Brockhampton), Porches e Glaive, che hanno contribuito a rendere Hole Erth un progetto ricco e variegato.

Un omaggio alla controcultura

Il titolo dell’album, Hole Erth, è un chiaro omaggio al “Whole Earth Catalog”, un magazine di controcultura attivo tra la fine degli anni ’60 e i ’90. Questo riferimento non è casuale: il “Whole Earth Catalog” era noto per il suo spirito innovativo e la sua apertura a nuove idee, caratteristiche che rispecchiano perfettamente la filosofia artistica di Toro y Moi. Come il magazine, anche Hole Erth si propone di esplorare nuovi territori e di sfidare le convenzioni, offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica e stimolante.

Un’attesa piena di aspettative

L’uscita di Hole Erth segna il ritorno di Toro y Moi dopo due anni dal precedente album Mahal, anch’esso pubblicato per Dead Oceans. Questo nuovo progetto, registrato tra il 2023 e il 2024, si presenta come il culmine di un periodo di intensa creatività e collaborazione per Chaz Bear. I fan di Toro y Moi e gli appassionati di musica attendono con grande interesse l’uscita dell’album, certi che ancora una volta l’artista saprà sorprendere e affascinare con la sua inimitabile capacità di innovare e reinventarsi. (La redazione)