I più bei dischi di Natale

2 Minuti

468 Parole

Una selezione davvero alternativa dei più bei dischi di Natale. Da A Christmas album di Amerigo Gazaway a Quiet Christmas di Jeremy Fisher, passando per A Very She & Him Christmas di She & Him.

Ce ne sono per tutti i gusti (o quasi).

Nella lista non poteva mancare Song for Christmas di Sufjan Stevens. Buon ascolto. (La redazione)

BEST CHRISTMAS ALBUMS

Amerigo Gazaway ★ A Christmas album (2018)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Sufjan Stevens ★ Songs for Christmas (2006)

CLICCA QUI E ASCOLTA

She & Him ★ A Very She & Him Christmas (2011)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Low ★ Christmas (1999)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Woody Goss Trio ★ A Very Vulfy Christmas (2019)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Manchester Orchestra ★ Christmas Songs Vol. 1 (2020)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Parenthetical Girls ★ Christmas (2010)

CLICCA QUI E ASCOLTA

ACQUISTALO SU AMAZON

Castle Island Hymns ★ Christmas (2011)

CLICCA QUI E ASCOLTA

ACQUISTALO SU AMAZON

Jeremy Fisher ★ Quiet Christmas (2020)

CLICCA QUI E ASCOLTA

ACQUISTALO SU AMAZON

Cynthia Lin ★ Cozy Christmas (2017)

CLICCA QUI E ASCOLTA