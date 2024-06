Il soul-pop del cantante James Sayer con il singolo “Still Not Over Being Over You”

Il tastierista, sassofonista, chitarrista e cantautore di Birmingham James Sayer connette i punti che separano stili come rhythm n blues, soft rock, pop e soul nel nuovo singolo Still Not Over Being Over You.

Non dovrebbe quindi sorprendere che Sayer sia cresciuto ascoltando leggende dei generi più disparati come Billy Joel, Elton John, Jerry Lee Lewis, grazie alla collezione di dischi di suo padre, che ha alimentato il suo amore per il pianoforte e la composizione musicale fin dalla più tenera età.

Nel nuovo singolo, tratto dall’album in arrivo Creation, il nostro lamenta un rapporto finito attraverso una dolce ballata cha ha tutti i tratti distintivi di una classica canzone pop di fine anni 70, completa di cori eterei e un Fender Rhodes melodico.

Del brano Sayer dice che “È stato un punto di svolta nella registrazione dell’album perché finalmente ho ottenuto il sound che stavo cercando. Oltre ad avere mia figlia di tre mesi in studio, la registrazione e la produzione di questo pezzo è stata la mia parte preferita del processo creativo.”

Con l’arrivo finalmente del caldo estivo, Still Not Over Being Over You fornisce una sonorità morbida come le onde di un mare calmo che cullano uno yacht al largo. Perfetto per un aperitivo al tramonto.