Ero Romantica. Il nuovo album di Arisa

Arisa è un’artista ecclettica che nel corso della sua carriera si è contraddistinta per il suo raffinato timbro vocale ma anche per la sua versatilità.

Domani, 26 novembre 2021, esce il suo settimo album in studio dal titolo Ero Romantica. L’annuncio e la descrizione del nuovo lavoro discografico arrivano direttamente dai profili social di Rosalba Pippa (così all’anagrafe di Genova).

«È un album in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90. Un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, un disco che trova il senso nelle eccezioni alla regola, celebra la femminilità e le sue contraddizioni, canta di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria, urla l’urgenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione».