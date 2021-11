Penelope Isles. Ascolta il secondo album del duo indie pop di Brighton

1 Minuto

Which Way To Happy è il secondo album del duo dream pop di Brighton Penelope Isles.

Prodotto e missato da Dave Fridmann dei Mercury Rev, il nuovo disco è per per Jack e Lily Wolter un inebriante balzo inebriante rispetto al precedente Until the Tide Creeps del 2019.

Pubblicato il 5 novembre 2021 da Bella Union, Which Way To Happy è un disco attraverso il quale i Penelope Isles hanno cercato di superare i momenti difficili e poco luminosi di questi ultimi tempi. Buon ascolto. (La redazione)

