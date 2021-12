Glaze è il nuovo singolo e video degli australiani Kerbside Collection

1 Minuto

167 Parole

Siete pronti per un bagno di sole sulle spiagge dorate del Pacifico? La band di jazz-funk strumentale dall’Australia Kerbside Collection ci dà un primo assaggio del quarto album in arrivo a febbraio con il nuovo singolo Glaze, di cui è anche uscito un video dalle grafiche accattivanti.

Il calore del bagnasciuga oceanico si sente tutto in questo brano scritto in piena pandemia, che sembra sconfiggere i sentimenti nostalgici che da ormai due anni pervadono il mondo intero. Il dialogo tra pianoforte elettrico e il clarinetto basso, con una parentesi di flauto traverso e la presenza costante degli archi, da un tocco decisamente cinematografico ai procedimenti.

E l’aspetto cinematografico non tarda a farsi vedere anche nel videoclip ufficiale, un vortice psichedelico di colorazioni calde e dorate come, del resto, ci immaginiamo le spiagge dell’Australia. Prendete gli occhiali da sole e mettetevi comodi: l’album Round The Corner uscirà a febbraio su Légère Recordings. (Adaja Inira)