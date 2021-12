Il tour di Mitski

1 Minuto

Mitski Miyawaki non ha più bisogno di presentazioni e Laurel Hell, in uscita il 4 febbraio per Dead Oceans, è uno degli album più attesi del 2022, senza contare il lungo tour che l’artista americana di origine giapponese terrà negli Stati Uniti e in Europa.

Mitski ha debuttato nel 2012 con l’album Lush, mentre con la quinta fatica discografica in studio Be the Cowboy è stata la grande sorpresa del 2018, disco votato dell’anno da Pitchfork e tra i migliori da parte Billboard, Consequence of Sound, Guardian, NY Times, New Yorker, Rolling Stone e altri importanti media di caratura internazionale. (La redazione)

I concerti in programma di Mitski

Mitski

The Orange Peel , Asheville, NC, US

Mitski

The Ritz , Raleigh, NC, US

Mitski

The Eastern , Atlanta, GA, US

Mitski

Iron City , Birmingham, AL, US

Mitski

Civic Theatre , New Orleans, LA, US

Mitski

The Lawn at White Oak Music Hall , Houston, TX, US

Mitski

The Factory in Deep Ellum , Dallas, TX, US

Mitski

Austin City Limits Live at The Moody Theater , Austin, TX, US

Mitski

The Van Buren , Phoenix, AZ, US

Mitski

Shrine Expo Hall , Los Angeles (LA), CA, US

Mitski

Shrine Expo Hall , Los Angeles (LA), CA, US

Mitski

Fox Theater , Oakland, CA, US

Mitski, CHAI

Fox Theater , Oakland, CA, US

Mitski

Arlene Schnitzer Concert Hall , Portland, OR, US

Mitski

Moore Theatre , Seattle, WA, US

Mitski, CHAI

Moore Theatre , Seattle, WA, US

Mitski

Mission Ballroom , Denver, CO, US

Mitski

Palace Theatre , St. Paul, MN, US

Mitski

Miller High Life Theatre , Milwaukee, WI, US

Mitski

Royal Oak Music Theatre , Royal Oak, MI, US

Mitski

Massey Hall , Toronto, ON, Canada

Mitski

Église Saint-Jean-Baptiste , Montreal, QC, Canada

Mitski

Roadrunner , Boston, MA, US

Mitski

Roadrunner , Boston, MA, US

Mitski

Radio City Music Hall , New York (NYC), NY, US

Mitski

Franklin Music Hall , Philadelphia, PA, US

Mitski

The Anthem , Washington, DC, US

Mitski

The Anthem , Washington, DC, US

Mitski

Stage AE , Pittsburgh, PA, US

Mitski

Old Foresters Paristown Hall , Louisville, KY, US » « 1 2

.