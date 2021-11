Mitski. Nuovo singolo per la cantautrice statunitense di origine giapponese

2 Minuti

The Only Heartbreaker è il nuovo singolo che anticipa Laurel Hell, il nuovo album di Mitski Miyawaki in uscita il 4 febbraio 2022 per Dead Oceans.

Il nuovo brano arriva a un solo mese di distanza dalla condivisione del di Working for the Knife, che aveva mandato in tilt i servizi di prevendita del tour registrando una lunga lista di tutto esaurito con largo anticipo sia negli States che in Europa.

The Only Heartbreaker in superficie è una canzone che parla di una persona che incasina sempre la relazione, il cattivo designato che si prende la colpa. […] Tuttavia, volevo anche delineare qualcosa di più triste oltre l’apparenza, ovvero che forse la ragione per cui sei sempre quella che sbaglia è perché sei l’unica che ci prova. Mitski

Intriso di sincerità e ironia, il pezzo si rivela una potente riflessione su una società che sembra ossessionata dall’esigenza di ragionare secondo schemi binari: persone buone e persone cattive, forti e deboli, perdenti e vincenti.

È il modo in cui le informazioni ci vengono presentate, come vengono messe in scena la politica e le relazioni, come è governato il mondo e anche come la maggior parte delle canzoni pop vengono scritte: chi tradisce è il male, chi ha il ruolo principale è nel giusto e un nuovo amore è bellissimo e perfetto. Mitski

La cantautrice americana di origine giapponese è convinta che sia la stessa esperienza di vita di ogni essere umano a negare la validità di questa dicotomia.

Così come la canzone, tutto il disco mette in discussione la narrazione dominante dei poli opposti e risponde al bisogno di sentire musica capace di esprimere quanto a volte si possa essere dalla parte del torto o quanto si possa riuscire a capire il motivo che ha portato le altre persone a fare scelte sbagliate.

Avevo bisogno di canzoni d’amore su rapporti reali che non fossero lotte di potere da vincere o perdere. Soprattutto, avevo bisogno di canzoni che potessero aiutarmi a perdonare me stessa e le altre persone per i nostri difetti. Come ho sempre fatto, ho scritto ciò che avevo bisogno di sentire. Mitski

Mitski è una delle più autorevoli figure della scena indipendente contemporanea, capace di scrivere brani dall’appeal unico e dallo stile inconfondibile. (La redazione)

