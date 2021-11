1 Minuto

98 Parole

Listen to this article Listen to this article

Esce oggi, 12 novembre 2021, per No Quarter Records, il nuovo album della band psichedelica di New York Endless Boogie formata da Jesper Eklow e Matt Sweeney alle chitarre, Mike Bones al basso, Harry Druzd alla batteria e Paul Major alla chitarra e voce.

Il disco si intitola Admonitions ed è stato registrato a Brooklyn a febbraio 2020, poco prima dell’inizio del lungo lockdown.

La band si è ritrovata in un vecchio magazzino di grano dei primi del ‘900 di New York City e li ha registrato i 7 brani che compongono Admonitions. Buon ascolto. (La redazione)

