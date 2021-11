1 Minuto

157 Parole

Gli Avatar sono una delle formazioni heavy rock più note della scena svedese e scandinava contemporanea, capaci di una ben riconoscibile ed esplosiva miscela di metal e alternative.

La band è composta dal cantante Johannes Eckerström, dai chitarristi Jonas Jarlsby e Tim Öhrström, dal bassista Henrik Sandelin e dal batterista John Alfredsson.

Sono uno dei gruppi più gettonati della scena metal internazionale, con date sold out registrate ovunque e partecipazioni ai più prestigiosi festival rock.

Gli Avatar sono una band dal forte impatto, nota per lo stile poliedrico delle composizioni capace di mettere in gioco heavy metal classico ed estremo, folk, groove e progressive e atmosfere gotiche dal tocco rock.

I nuovi brani Going Hunter, So Sang The Hollow e Barren Cloth Mother arrivano a breve distanza dall’ultimo album Hunter Gatherer uscito nel 2020, ottavo della loro ormai ventennale carriera iniziata a Goteborg nel 2001. (La redazione)

