Avevamo già avuto modo di parlare del primo singolo Olá!, e ora arriva anche il disco completo dal titolo Yn Rio, il terzo a uscire sotto al nome Carwyn Ellis & Rio 18.

Dopo gli album Joia! del 2019 e Mas, di inizio 2021, il cantautore, compositore, polistrumentista e conduttore radiofonico Carwyn Ellis prosegue con la formula vincente di coniugare musica di ispirazione brasiliana a testi e cantato in gallese. Per questo terzo capitolo però, si avvale della collaborazione della BBC National Orchestra of Wales, con cui registra l’album dal vivo negli studi di BBC Radio Cymru.

Un’orchestra internazionale composta da membri brasiliani, americani, venezuelani, inglesi e gallesi si destreggia tra bossanova, cumbia, samba, exotica e ritmi tropicali, tracciando un filo conduttore tra i vari sapori dell’America Latina. Carwyn ne cattura appieno la musicalità con la sua narrazione in gallese, traendo dalle più svariate fonti per i testi.

Fin dalla prima traccia, Botafogo Blue, lo spirito di Jorge Ben aleggia in maniera discreta ma inconfondibile, e le coordinate sono chiare. L’album scorre come una cartolina da Rio, con brani allegri e accattivanti come Aproador o il singolo Olá!, e Y Bywyd Llonydd, che rende omaggio al musicista brasiliano Kassin, traducendo in gallese il suo pezzo A Paisagem Morta.

Cariad Cariad è una lussureggiante fetta di midtempo tropical groove che prende ispirazione da una poesia brasiliana, mentre Tristwch 20 strizza l’occhio al brano Foot and Mouth 68 di Gorkys Zygotic Mynci. Arrangiamenti sognanti e minimalisti incorniciano la voce di Ellis in Ynys Aur e Ble Aeth Yr Amser, mentre su Y Ferch Ar Y Cei è una voce femminile a vocalizzare sopra un morbido tappeto musicale.

Per chi non è nativo del Galles i titoli sono forse tutti impronunciabili, ma non serve capire le parole quando a parlare è una musica universale come quella che hanno creato Carwyn Ellis & Rio 18 per Yn Rio. (Adaja Inira)

