Eurovision 2026, cresce la musica italiana all’estero

Eurovision 2026: la musica italiana cresce all’estero con risultati record. Nel 2025 le royalty dall’estero segnano +14% e il percorso dal 2020 arriva a +180%. Un trend sostenuto da digitale e investimenti delle case discografiche che rafforza il valore culturale ed economico nei mercati internazionali.
La musica italiana continua a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. Alla vigilia della finale dell’Eurovision Song Contest 2026, i dati confermano una crescita significativa del repertorio nazionale oltre i confini italiani, con risultati che evidenziano il valore culturale ed economico dell’industria musicale del Paese. Nel 2025, infatti, i ricavi da royalty provenienti dall’estero hanno registrato un incremento del 14%, inserendosi in un percorso di crescita complessivo del 180% dal 2020. Un trend che testimonia la capacità sempre maggiore degli artisti italiani di conquistare pubblici internazionali, grazie anche all’evoluzione delle piattaforme digitali e agli investimenti delle case discografiche nella valorizzazione del catalogo locale.
Disco disponibile anche su Amazon
L’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 cresce di giorno in giorno. L’evento si svolgerà a Vienna e rappresenterà ancora una volta una vetrina fondamentale per la musica europea e internazionale. Proprio in occasione della manifestazione, il settore musicale italiano celebra risultati sempre più incoraggianti sul fronte dell’export, considerato ormai un indicatore strategico per l’intera filiera. La crescita della presenza italiana all’estero conferma infatti il progressivo consolidamento del repertorio nazionale nei principali scenari internazionali, con una competitività sempre più forte sui mercati globali.
Nonostante il focus resti principalmente sui risultati economici e culturali legati alla diffusione della musica italiana all’estero, il percorso di crescita del settore appare sostenuto da diversi fattori chiave. Tra questi spiccano l’aumento dei consumi digitali, che permette agli artisti di raggiungere nuovi pubblici in tutto il mondo, e il lavoro delle case discografiche nella promozione del repertorio locale. L’industria musicale italiana si presenta così all’appuntamento con l’Eurovision 2026 con numeri in costante crescita e con una presenza internazionale sempre più consolidata, segnale di un movimento artistico capace di imporsi anche fuori dai confini nazionali. (La redazione)
Disco disponibile anche su Amazon
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 15 Maggio 2026