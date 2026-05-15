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Rassegna stampa di oggi • venerdì 15 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
15 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 15 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 15 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 15 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Social e minori, la responsabile della sicurezza di Meta: «Fondamentale il ruolo delle famiglie»
    di Francesca Fulghesu
    Antigone Davis, global head of safety di Meta, è intervenuta al Senato all’evento promosso da Noi Moderati. Ha promesso che la sua azienda è disponibile a collaborare con i governi per creare regole più efficaci sulla sicurezza online. Tra i punti inevasi, la verifica dell’età degli utenti e l’accusa all’algoritmo di creare dipendenza
  • Ballerini trionfa a Napoli, dove De Marchi ci insegnò che vincere non è tutto
    di Alessandra Giardini
    Primo successo italiano quest’anno al termine di una volata azzoppata da una caduta all’ultima curva. Mentre i big hanno giocato in difesa aspettando la salita di venerdì, nel finale sul pavé ha vinto un uomo da Nord, da Fiandre. In una città dove nel 2023 DeMa, uno che andava all’attacco tutte le volte che poteva, con il suo 88esimo posto ha lasciato un insegnamento a tutti
  • Il viaggio dalla Sicilia alla Toscana e la pianificazione della strage
    di Sentenza della Corte d'Assise di Firenze
    Lo studio dei luoghi in vista dell’esecuzione della strage cominciò con lo spostamento su Prato di Vincenzo Ferro e degli altri attentatori
  • Tra psicodramma e corrida, il passo dentro la Storia di Luciano Darderi
    di Piero Valesio
    Venerdì giocherà la prima semifinale in carriera di un torneo 1000: Ruud è l’ultimo scoglio verso il sogno di una finale con Sinner, di cui appare come il completamento emotivo. In tempi di noiosa supremazia dell’altoatesino, l’italo-argentino si è accreditato come detentore dell’arte antica del duello rusticano, con pochi ricami e molto pathos. Un format che nel tennis era diffuso in tempi lontani, quando la mano contava più degli adduttori
  • Trump in ginocchio da Xi: «Siamo amici, vero?». Poi chiede aiuto (invano) su Hormuz
    di Michelangelo Cocco
    Stando a quel che dice il tycoon, gli Usa e Cina sono «d’accordo sull’apertura dello Stretto e sul fatto che l’Iran non deve avere l’atomica». Ma dal presidente cinese arriva un monito: «Se la questione Taiwan sarà gestita male potrebbe scoppiare una guerra» 


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Caso Minetti, la testimone alla tv uruguayana: “Ci sono cose che dirò alla Procura italiana se mi sentirà. Non mi sottrarrò alla responsabilità di ciò che ho visto”
    di Thomas Mackinson
    “Ci sono cose che preferirei dire alla Procura italiana quando mi contatterà”, dice Graciela Mabel De Los Santos Torres parlando a volto coperto a “Sin Piedad”, la trasmissione della rete Tenfield – VTV di Montevideo. Secondo l’Ansa la Procura Generale di Milano, che deve riesaminare la concessione della grazia a Nicole Minetti, non ha intenzione […] L'articolo Caso Minetti, la testimone alla tv uruguayana: “Ci sono cose che dirò alla Procura italiana se mi sentirà. Non mi sottrarrò alla responsabilità di ciò che ho visto” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del Tar
    di Redazione Sport
    A soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Alla fine, ha vinto la Lega calcio: il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, come era stato proposto alla Prefettura già mercoledì. Ma la decisione non è frutto del Tar […] L'articolo Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del Tar proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “L’intelligenza collettiva è pratica di vita”: la scuola di cittadinanza del Fatto al Salone di Torino. Monteverdi: “Alimenta una comunità importante”
    di Simone Bauducco
    “L’intelligenza collettiva è una pratica di vita. Possiamo essere molto intelligenti da soli ma la bellezza della condivisione ci arricchisce e permette ai nostri pensieri di diventare molto più potenti”. A dirlo è la direttrice della scuola di cittadinanza “Domenico De Masi” de il Fatto quotidiano, Miriam Mirolla che al salone del libro di Torino […] L'articolo “L’intelligenza collettiva è pratica di vita”: la scuola di cittadinanza del Fatto al Salone di Torino. Monteverdi: “Alimenta una comunità importante” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Decreto fiscale, rottamazione anche per le multe stradali. Si attenua la stretta sui compensi ai professionisti che hanno irregolarità fiscali
    di Redazione Economia
    Rottamazione anche per le multe stradali, agevolazioni fiscali per le aziende coinvolte nell’America’s Cup di Napoli del prossimo anno e un alert sull’aumento dei prezzi dei carburanti. Mentre non trova spazio lo stop al telemarketing per le Tlc, derubricato a ordine del giorno. Il decreto Fisco incassa il primo sì al Senato con la fiducia […] L'articolo Decreto fiscale, rottamazione anche per le multe stradali. Si attenua la stretta sui compensi ai professionisti che hanno irregolarità fiscali proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trump lancia il suo smartphone “progettato con valori americani”. Il sospetto? Che sia prodotto in Cina
    di Redazione Esteri
    “Il T1 Phone è arrivato”. Il post è stato pubblicato su Instagram e Facebook, e si riferisce agli smartphone T1 di Trump Mobile, la compagnia telefonica creata il 16 giugno 2025 dai figli del presidente Usa, Donald Trump Jr. ed Eric Trump. Dopo una lunga serie di rinvii e consegne, i dispositivi inizieranno a essere […] L'articolo Trump lancia il suo smartphone “progettato con valori americani”. Il sospetto? Che sia prodotto in Cina proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Da pochi giorni a 78 anni: Palestina e diaspora
    di giovanna branca
    Il 15 maggio rappresenta un ricordo doloroso per i palestinesi, il giorno in cui tutto ebbe inizio e che si protrae ormai da settantotto anni. Nakba in arabo, catastrofe in […] The post Da pochi giorni a 78 anni: Palestina e diaspora first appeared on il manifesto.
  • Contro il ponte, tra studio e mobilitazione
    di Giuliano Santoro
    Dal 14 al 16 maggio si tiene a Messina una tre giorni di studio e mobilitazione dedicata all’incontro tra mondo accademico e attivismo, incentrata sui temi e sulle forme della […] The post Contro il ponte, tra studio e mobilitazione first appeared on il manifesto.
  • Sinner non si ferma più ma il pensiero è già a Parigi
    di Daniele Nalbone
    “Sto sentendo un po’ di fatica, ma nessun problema. Negli ultimi tempi ho giocato molto, è normale avere una giornata così. Ora devo riposare e recuperare il più possibile. Spero […] The post Sinner non si ferma più ma il pensiero è già a Parigi first appeared on il manifesto.
  • Sospese le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese
    di Marco Boccitto
    Mercoledì 13 maggio un giudice federale statunitense ha sospeso le devastanti sanzioni che l’amministrazione Trump aveva inflitto alla relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese per le sue impietose critiche del genocidio […] The post Sospese le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese first appeared on il manifesto.
  • Darderi piega Jodar e conquista la semifinale a Roma
    di Daniele Nalbone
    Sbuffa, si agita, scalpita come un toro imbufalito in procinto di uscire dall’encierro. Sembra lui lo spagnolo. Ma qui non siamo nella plaza de Toros di Siviglia e non c’è […] The post Darderi piega Jodar e conquista la semifinale a Roma first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

  • Webuild conferma guidance 2026, con pipeline commerciale che sfiora i 100 miliardi
    (Adnkronos) – Forte della piattaforma industriale, di un backlog e pipeline commerciale record (98,8 miliardi), concentrati su geografie a basso rischio, e di una struttura finanziaria che si è ulteriormente rafforzata con la recente operazione di liability management, Webuild "affronta il 2026 con piena fiducia, pur mantenendo un attento monitoraggio del quadro geopolitico e delle sue possibili implicazioni macroeconomiche".
  • Tpl, Campanini (intesa Sp): "Investimenti in materiale rotabile e infrastrutture si conferma significativa"
    (Adnkronos) – ﻿"L'attenzione da parte delle imprese verso gli investimenti in materiale rotabile e infrastrutture si conferma significativa in tutto il triennio esaminato", ovvero il 2022, il 2023 e il 2024. In particolare "nel 2024 le aziende hanno speso il 12,6% (a livello mediano) del valore della produzione per opere e mezzi. Sono risultati importanti, sostenuti dall’intervento finanziario nazionale ed europeo, come la conclusione del Piano strategico per la mobilità sostenibile 2019-2023 e i programmi di investimento previsti dal Pnrr". Lo ha detto Laura Campanini, responsabile local public finance, research department Intesa Sanpaolo, intervenendo oggi al convegno Asstra 'Le performance […]
  • Trasporti, Gibelli (Asstra): "Bene mobilità diffusa durante Milano-Cortina"
    (Adnkronos) – “Il modello di mobilità sperimentato con le Olimpiadi Milano-Cortina è un punto di svolta nell’evoluzione del trasporto pubblico locale italiano. La soluzione innovativa di mobilità diffusa, che è stata adottata, ha permesso di servire eventi ‘ad intermittenza’ tra grandi e piccoli centri, elevando i livelli di performance ordinari. È stata una scommessa vinta grazie all'organizzazione e alle capacità delle società di trasporto operanti in Lombardia, Veneto e nelle province di Trento e Bolzano e grazie alla collaborazione tra istituzioni e imprese”. Lo ha dichiarato Andrea Gibelli, presidente di Asstra-Associazione trasporti, intervenendo oggi al convegno Asstra 'Le performance delle […]
  • A Mind si misura sull'impatto reale, 'Together beyond' ﻿
    (Adnkronos) – Ai, salute e città del futuro al centro del confronto tra imprese, ricerca e istituzioni
  • Elezioni Figc, depositate le candidature di Abete e Malagò
    (Adnkronos) – L'Assemblea Elettiva è convocata per lunedì 22 giugno

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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