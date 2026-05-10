Il disco in evidenza: Hoopla, 2026, Weird Nightmare

Da venerdì 1° maggio 2026 è disponibile Hoopla, il nuovo album di Weird Nightmare, progetto solista di Alex Edkins, frontman dei METZ. Il disco è uscito in tutto il mondo per Sub Pop e in Canada per Dine Alone Records, nei formati CD, vinile e digitale. Con dieci tracce dal taglio diretto e immediato, Hoopla mette insieme chitarre abrasive, tensione punk rock e una produzione essenziale che punta tutto sull’impatto sonoro. Inoltre, il disco conferma la scrittura istintiva e ruvida di Edkins, mantenendo però una forte attenzione alla melodia.

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Un album costruito tra energia e immediatezza

Hoopla arriva dopo l’uscita dei singoli Where I Belong, Pay No Mind, Forever Elsewhere e Might See You There. Proprio quest’ultimo brano ha ottenuto ottimi riscontri nelle radio alternative, contribuendo ad aumentare l’attesa intorno al disco. Come focus track dell’album è stato invece scelto Baby Don’t, accompagnato da un video musicale pubblicato insieme all’uscita del progetto. Il nuovo lavoro di Weird Nightmare si muove lungo coordinate ben precise. Da una parte c’è il fuzz aggressivo delle chitarre, dall’altra una componente punk rock asciutta e compatta. Il risultato mantiene un equilibrio efficace, senza sovrastrutture inutili e con un suono che punta alla spontaneità.

La produzione di Hoopla tra studio e suono live

L’album è stato co-prodotto da Alex Edkins insieme a Jim Eno degli Spoon presso i Machines With Magnets Studios, con il contributo di Seth Manchester. La produzione mantiene un approccio pulito e diretto. Infatti, ogni elemento del disco conserva una forte componente live, restituendo la sensazione di trovarsi in studio durante le registrazioni. Le chitarre restano centrali, mentre la struttura dei brani evita eccessi, privilegiando dinamica e immediatezza.

I dieci brani di Weird Nightmare puntano sulla tensione sonora

Le dieci tracce presenti in Hoopla seguono una linea coerente e compatta. Il disco alterna momenti più nervosi ad aperture melodiche che non spezzano mai la tensione generale dell’ascolto. Inoltre, la scrittura mantiene un approccio essenziale. I brani non cercano effetti superflui, ma lavorano su ritmiche serrate, distorsioni controllate e arrangiamenti asciutti. Anche per questo motivo, il nuovo lavoro di Weird Nightmare conserva un forte senso di urgenza, valorizzato da una produzione nitida e senza fronzoli.

Conclusione

Con Hoopla, Weird Nightmare conferma una direzione sonora precisa, costruita su energia punk rock, fuzz e immediatezza. Il nuovo album di Alex Edkins mantiene un’identità compatta e diretta, sostenuta da una produzione essenziale che mette al centro l’impatto dei brani e l’atmosfera da registrazione live. (La redazione)

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