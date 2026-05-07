David di Donatello 2026: trionfa Le città di pianura. Ecco tutti i premiati

La 71ª edizione dei David di Donatello 2026 fotografa un cinema italiano in piena trasformazione, capace di alternare nuovi sguardi autoriali, grande attenzione tecnica e racconti profondamente contemporanei. In questo scenario, emerge con forza la volontà di raccontare il presente attraverso linguaggi sempre più diversi e innovativi.

A dominare la serata è stato Le città di pianura di Francesco Sossai, vero trionfatore con i premi più prestigiosi: Miglior film, Miglior regia, sceneggiatura originale e numerosi riconoscimenti artistici e tecnici. Inoltre, il successo dell’opera conferma la crescita di un autore ormai centrale nel nuovo panorama cinematografico italiano.

Nel frattempo, i premi assegnati a Primavera, La città proibita e Le assaggiatrici mettono in evidenza la ricchezza produttiva e stilistica del cinema nazionale, sempre più aperto a sensibilità differenti e nuove forme narrative.

La sorpresa più grande della serata, però, è arrivata da La grazia di Paolo Sorrentino. Nonostante fosse considerato uno dei titoli favoriti della vigilia, il film è rimasto completamente escluso dal palmarès, lasciando pubblico e addetti ai lavori senza dubbio sorpresi.

Allo stesso tempo, la manifestazione ha saputo guardare al futuro senza dimenticare i grandi maestri del cinema italiano. I riconoscimenti speciali assegnati a Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro hanno infatti celebrato tre figure fondamentali della cultura cinematografica del nostro Paese.

Tutti i vincitori del 2026

I David di Donatello 2026 premiano ancora una volta Le città di pianura di Francesco Sossai, vincitore di Miglior film, regia e sceneggiatura originale. Allo stesso modo, riconoscimenti importanti sono andati anche a Primavera, La città proibita e Le assaggiatrici. A fare discutere, però, è stata soprattutto l’esclusione di La grazia di Paolo Sorrentino, rimasto senza premi nonostante le grandi aspettative. Ecco tutti i premiati.

Miglior film

Le città di pianura, regia di Francesco Sossai

Miglior regia

Francesco Sossai – Le città di pianura

Miglior regista esordiente

Margherita Spampinato – Gioia mia

Migliore sceneggiatura originale

Francesco Sossai e Adriano Candiago – Le città di pianura

Migliore sceneggiatura non originale

Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia – Le assaggiatrici

Miglior produttore

Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures e Cecilia Trautvetter – Le città di pianura

Migliore attrice protagonista

Aurora Quattrocchi – Gioia mia

Miglior attore protagonista

Sergio Romano – Le città di pianura

Migliore attrice non protagonista

Matilda De Angelis – Fuori

Miglior attore non protagonista

Lino Musella – Nonostante

Miglior casting

Adriano Candiago – Le città di pianura

Migliore fotografia

Paolo Carnera – La città proibita

Miglior compositore

Fabio Massimo Capogrosso – Primavera

Migliore canzone originale

Ti (musica, testo e interpretazione di Krano) – Le città di pianura

Miglior scenografia

Andrea Castorina e Marco Martucci – La città proibita

Migliori costumi

Maria Rita Barbera e Gaia Calderone – Primavera

Miglior trucco

Esmé Sciaroni – Le assaggiatrici

Migliore acconciatura

Marta Iacoponi – Primavera

Miglior montaggio

Paolo Cottignola – Le città di pianura

Miglior suono

Gianluca Scarlata, Davide Favargiotti, Daniele Quadroli e Nadia Paone – Primavera

Migliori effetti speciali visivi

Stefano Leoni e Andrea Lo Priore – La città proibita

Miglior documentario – Premio Cecilia Mangini

Roberto Rossellini – Più di una vita, regia di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti

Miglior cortometraggio

Everyday in Gaza, regia di Omar Rammal

Miglior film internazionale

Una battaglia dopo l’altra, regia di Paul Thomas Anderson

David Giovani

Le assaggiatrici, regia di Silvio Soldini

Premi speciali

David alla carriera

Gianni Amelio

David speciale

Bruno Bozzetto

Vittorio Storaro

David dello spettatore

Buen camino, regia di Gennaro Nunziante

Conclusione

A suggellare una stagione particolarmente ricca per il cinema italiano, i David di Donatello 2026 confermano la vitalità di una nuova generazione di autori, interpreti e professionisti capaci di coniugare ricerca artistica, racconto del presente e qualità produttiva. Da una parte, il trionfo di Le città di pianura consacra definitivamente il talento di Francesco Sossai; dall’altra, i premi assegnati a opere molto diverse tra loro testimoniano la varietà e la forza creativa del panorama cinematografico contemporaneo.

Resta però il caso di La grazia, escluso a sorpresa da un palmarès che sembrava poterlo vedere protagonista. Proprio questa assenza ha rappresentato uno dei temi più discussi della serata, contribuendo a rendere l’edizione 2026 particolarmente dibattuta. (La redazione)