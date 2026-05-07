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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi giovedì 7 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
7 Maggio 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

giovedì 7 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 7 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 7 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Caso Minetti, Nordio annuncia che farà causa a Mediaset e Bianca Berlinguer per le dichiarazioni di Ranucci
    di Redazione Politica
    Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avvierà un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al “caso Minetti”, durante la puntata della trasmissione “È sempre carta bianca” in cui il giornalista Sigfrido Ranucci – poi scusatosi – aveva riferito di una […] L'articolo Caso Minetti, Nordio annuncia che farà causa a Mediaset e Bianca Berlinguer per le dichiarazioni di Ranucci proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “L’hantavirus contratto da due turisti durante birdwatching in una discarica in Argentina”
    di Redazione Cronaca
    C’è una prima ipotesi su come l’hantavirus è arrivato a bordo della nave da crociera MV Hondius dando il via a un focolaio che ha già provocato 3 morti e altri 8 contagiati. Secondo due funzionari argentini, citati dall’Associated Press, il virus sarebbe stato contratto durante un’escursione di birdwatching fatta da una coppia in una […] L'articolo “L’hantavirus contratto da due turisti durante birdwatching in una discarica in Argentina” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Scommesse, condannato il direttore di Dillingernews.it: “Diffamò Zalewski facendosi portavoce dell’audio di Corona”
    di Leo Amato
    Guai a farsi “portavoce” degli “scoop” di Fabrizio Corona, senza verificarne il contenuto e rappresentarne al pubblico “l’incertezza”. È il senso della sentenza con cui a fine aprile il giudice del Tribunale di Roma Valeria Rosa Alonge ha condannato il direttore di Dillingernews.it, Luca Arnau, a 1.500 euro di multa per diffamazione ai danni del […] L'articolo Scommesse, condannato il direttore di Dillingernews.it: “Diffamò Zalewski facendosi portavoce dell’audio di Corona” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Davanti all’allarme di Melillo sui limiti alle intercettazioni non si può restare inerti
    di Alberto Iannuzzi
    L’allarme lanciato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, in merito alle conseguenze negative sull’azione di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, derivanti dalle restrizioni alle intercettazioni previste da un decreto varato dal Governo nell’agosto del 2023, non può rimanere inascoltato. E ciò non soltanto per l’importanza dell’osservatorio privilegiato dal quale proviene, ma […] L'articolo Davanti all’allarme di Melillo sui limiti alle intercettazioni non si può restare inerti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Biennale di Venezia, tensione davanti al padiglione della Russia protetto dalla polizia: “Stato terrorista”
    di Redazione Cronaca
    Tensione davanti al padiglione della Russia alla Biennale di Venezia nel giorno dell’apertura ufficiale su invito. Grande schieramento di polizia e manifestanti, alcuni con le bandiere ucraine, che gridano “Russia Stato terrorista” e mostrano cartelli con scritte contro Mosca. Dentro il padiglione al piano superiore durante un’esibizione un giovane ha lanciato verso il pubblico il […] L'articolo Biennale di Venezia, tensione davanti al padiglione della Russia protetto dalla polizia: “Stato terrorista” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • America, come si smantella una democrazia
    di Andrea Spinelli Barrile
    Negli Stati Uniti il diritto di voto si sta restringendo, ed accade per via giudiziaria, legislativa, esecutiva e intimidatoria, tutto insieme, e tutto nello stesso anno in cui gli americani […] The post America, come si smantella una democrazia first appeared on il manifesto.
  • Nu Genea, dimensione funk tra ritmi napoletani e afrobeat
    di Stefano Crippa
    A distanza di quattro anni dall’acclamato Bar Mediterraneo, i Nu Genea sono tornati (finalmente) con un nuovo disco dal titolo People of the Moon. Duo di musicisti e dj napoletani […] The post Nu Genea, dimensione funk tra ritmi napoletani e afrobeat first appeared on il manifesto.
  • Una scrivania murata e una promessa
    di alessandra pigliaru
    Leggendo La guerra d’Argo e altre cronache di Velio Abati (Asterios, pp. 191, euro 20) viene da tirare un sospiro di sollievo, perché, a differenza della stragrande maggioranza dei prodotti […] The post Una scrivania murata e una promessa first appeared on il manifesto.
  • «Cattolici in pericolo con Leone»
    di giovanna branca
    A quarantotto ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, organizzata proprio per ricucire lo strappo fra la Casa bianca e Leone XIV, il presidente Usa è […] The post «Cattolici in pericolo con Leone» first appeared on il manifesto.
  • Biennale, fra giardini coloniali e fratture della storia
    di Arianna Di Genova
    Mentre l’Ue chiede ancora ragguagli alla Biennale sulla presenza russa, l’inaugurazione per la stampa ha avuto  qualche sussulto: il collettivo artistico Fierce Pussy – composto da Nancy Brooks Brody, Joy […] The post Biennale, fra giardini coloniali e fratture della storia first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 7 Maggio 2026

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