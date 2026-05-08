Il disco in evidenza: Train on the Island, 2026, Aldous Harding

L’8 maggio 2026 è uscito il quinto album di Aldous Harding intitolato Train on the Island, un lavoro che si inserisce nel percorso già costruito con coerenza tra ricerca sonora e identità artistica. Il disco, pubblicato da 4AD, si muove sulla stessa traiettoria discografica già definita da lavori come Party (2017), Designer (2019) e Warm Chris (2022), consolidando un linguaggio musicale riconoscibile ma in costante evoluzione.

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Tra continuità e sperimentazione

Il nuovo album è stato co-prodotto con lo storico collaboratore John Parish, figura già centrale nel percorso recente dell’artista. Le registrazioni si sono svolte al Rockfield Studios, in Galles, lo stesso contesto creativo utilizzato per i lavori precedenti. Una scelta produttiva che da una parte rafforza quella continuità sonora tipica dell’artista nata in Nuova Zelanda, dall’altra invece introduce nuove sfumature attraverso arrangiamenti più articolati.

Alle registrazioni di Train on the Island hanno partecipato diversi musicisti tra cui Joe Harvey-Whyte, Mali Llywelyn, Thomas Poli, Sebastian Rochford e Huw Evans che hanno contribuito a realizzare un impianto sonoro stratificato in grado di sostenere l’identità vocale della Harding senza senza sovrastarla.

Identità artistica e percorso creativo di Aldous Harding

Nel panorama indie folk, Aldous Harding si distingue per una presenza scenica e vocale che ha attirato attenzione di pubblico e critica fin dal debutto. La sua voce, descritta come elastica e mutevole, si intreccia con testi enigmatici e performance non convenzionali, mentre i videoclip amplificano una dimensione estetica particolare e riconoscibile.

Bisogna sottolineare, tuttavia, che il suo percorso parte da una formazione musicale ben radicata in famiglia, con una madre musicista e un ambiente in cui la musica era sempre presente. L’artista ha iniziato a scrivere canzoni in giovane età, collaborando anche con Nadia Reid durante il periodo scolastico, e ha successivamente sviluppato una carriera che l’ha portata a collaborazioni con Marlon Williams, John Parish, Mike Hadreas (Perfume Genius) e Fenne Lily.

Dopo l’omonimo debutto del 2014, il riconoscimento internazionale è arrivato progressivamente: prima con Party (2017), che ha consolidato la sua posizione nella scena contemporanea, poi con Designer (2019), che ha ricevuto un’accoglienza critica significativa, e infine Warm Chris (2022) che ha ulteriormente rafforzato definitivamente il suo profilo artistico.

Evoluzione sonora e continuità nei lavori precedenti

Come già detto, il nuovo album si collega direttamente ai lavori precedenti registrati a Rockfield Studios, creando una linea evolutiva che attraversa più anni di produzione. Tuttavia, rispetto ai dischi precedenti, Train on the Island si inserisce in un contesto più corale, grazie alla presenza di numerosi collaboratori e a una costruzione sonora più stratificata. In questo contesto, la collaborazione con John Parish rimane un punto di riferimento stabile che rafforza il sodalizio ma anche il talento di Aldous Harding. Un talento che porta avanti la continuità sonora del passato, ma che si sviluppa lungo un percorso creativo ben più sfaccettato e composito.

Conclusione

Il nuovo album di Aldous Harding, Train on the Island, si presenta dunque come un tassello ulteriore di un percorso artistico già strutturato, in cui produzione, collaborazioni e identità vocale si intrecciano in modo organico. Inoltre, la scelta di mantenere il legame con il Rockfield Studios e con John Parish rafforza una continuità produttiva che ha attraversato più fasi della sua carriera, aprendo – grazie alle preziose collaborazioni – la strada verso un linguaggio sonoro più ricco, senza però spezzarne la coerenza. (La redazione)

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