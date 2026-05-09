Oasis, il tour della reunion diventa un film: prima intervista insieme per Liam e Noel Gallagher dopo 25 anni

Il ritorno degli Oasis non si fermerà al tour della reunion. La band sarà infatti al centro di un nuovo film documentario dedicato alla storia del gruppo, al legame con i fan e al significato culturale della loro musica. Il progetto firmato da Steven Knight segnerà anche un momento inedito per la band: Liam e Noel Gallagher concederanno la loro prima intervista insieme dopo oltre 25 anni.

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Un documentario sulla reunion degli Oasis

Il film, ancora senza titolo ufficiale, è scritto e diretto da Steven Knight, autore noto per serie e produzioni cinematografiche di grande successo. L’opera è prodotta da Disney insieme a Sony Music Vision e agli studios Magna. L’uscita è prevista per settembre e il documentario racconterà la storia della band, la reunion e il rapporto tra la musica degli Oasis e il pubblico. Secondo Knight, il progetto vuole mostrare anche come la musica possa unire generazioni, culture e Paesi diversi.

La prima intervista dei fratelli Gallagher insieme dopo 25 anni

Uno degli aspetti più attesi del documentario riguarda proprio i fratelli Liam Gallagher e Noel Gallagher. I due, spesso al centro di tensioni pubbliche e litigi che hanno segnato la storia della band, hanno accettato di farsi intervistare insieme per la prima volta in oltre due decenni. La loro relazione burrascosa è stata per anni uno degli elementi più discussi attorno agli Oasis e il documentario approfondirà anche questa dimensione personale legata alla reunion del gruppo.

Il successo del tour mondiale del 2025

La reunion degli Oasis è stata tra gli eventi musicali più rilevanti del 2025. Dopo le prime date in Gran Bretagna, il tour ha raggiunto diversi Paesi con concerti sold out negli Stati Uniti, in Australia, Corea del Sud, Giappone, Argentina e Brasile. Secondo uno studio della Birmingham City University, i fratelli Gallagher avrebbero incassato circa 50 milioni di sterline ciascuno, pari a circa 57 milioni di euro, grazie al tour.

Riprese tra concerti, backstage e fan

Il documentario includerà immagini registrate durante i concerti, le prove e i momenti dietro le quinte. Steven Knight ha spiegato che il film si concentrerà anche sul ruolo dei fan nella storia degli Oasis. Per il regista, le canzoni della band britannica hanno accompagnato momenti importanti nella vita di molte persone, diventando nel tempo una vera colonna sonora generazionale.

Chi è Steven Knight

Steven Knight è conosciuto soprattutto per aver creato la serie Peaky Blinders. Negli ultimi anni ha lavorato anche al film Callas ed è stato scelto per scrivere il prossimo capitolo cinematografico di James Bond. (La redazione)

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