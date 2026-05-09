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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi • sabato 9 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
9 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 9 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 9 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 9 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Se volete capire come funziona il calcio oggi, ‘Romanzo mondiale’ di Marco Niro è il libro giusto
    di Lorenzo Mazzoni
    Mancano poche settimane al fischio d’inizio dei mondiali negli Stati Uniti e l’aria è già satura di retorica sportiva e marketing aggressivo. In questo scenario, Marco Niro decide di pubblicare Romanzo mondiale. Il gioco sporco del potere (Garrincha Edizioni), un’operazione editoriale che non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti: il libro è un resoconto lucido e […] L'articolo Se volete capire come funziona il calcio oggi, ‘Romanzo mondiale’ di Marco Niro è il libro giusto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • È mancato il coraggio della riappacificazione sociale dopo la lotta armata
    di Sostenitore
    di Giuseppe Caserta Erano tre gli inquilini nell’appartamento di Via Montalcini 8 int.1 che dal 16 Marzo al 9 Maggio 1978 hanno vissuto ininterrottamente insieme al prigioniero Aldo Moro, poi ucciso al termine di quei drammatici 55 giorni esattamente 48 anni fa. Si chiamavano Germano Maccari, nome di battaglia “Gulliver”, morto in carcere per un […] L'articolo È mancato il coraggio della riappacificazione sociale dopo la lotta armata proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Jean Dubuffet e Art Brut: da Bergamo a Dubai tra arte, tarocchi e intelligenza artificiale
    di Bettina Zagnoli
    Dovevo andare a Dubai e sono finita a Bergamo. Un po’ come i fantastici protagonisti del pluripremiato film Le città di pianura, mi sono fatta trasportare dal fato, dal mistero di nuove avventure, dall’arte istintuale, dalla mia mano sinistra, dalla sensualità. Ma facciamo un passo indietro. Questa storia, vera e scritta senza l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, […] L'articolo Jean Dubuffet e Art Brut: da Bergamo a Dubai tra arte, tarocchi e intelligenza artificiale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La cassa in azienda non si guarda nello specchietto: si guida con il budget
    di Vincenzo Imperatore
    In molte piccole e medie imprese italiane la cassa viene ancora trattata come una specie di fenomeno atmosferico: si guarda il conto corrente, si osserva se piove o se c’è il sole, si spera che domani vada meglio e, nei casi più evoluti, si telefona al commercialista o alla banca quando ormai l’acqua è già […] L'articolo La cassa in azienda non si guarda nello specchietto: si guida con il budget proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Chiara Tagliaferri e la Gpa: tra chi non ha dubbi etici e chi dice “si compra un figlio”, c’è una terza via
    di Elisabetta Ambrosi
    Il dibattito sulla GPA o Gestazione per altri (o Utero in Affitto) è stato rilanciato proprio in questi giorni da un libro della scrittrice Chiara Tagliaferri, Arkansas. Storia di mia figlia (Mondadori). Il racconto di un vero e proprio calvario, questo credo sia stato, partendo dalla scoperta di una menopausa precoce, passando per tre tentativi […] L'articolo Chiara Tagliaferri e la Gpa: tra chi non ha dubbi etici e chi dice “si compra un figlio”, c’è una terza via proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Argentina, a cinquant’anni dal golpe
    di Gennaro Serio
    Quelle che seguono sono alcune riflessioni alla luce dei cinquant’anni trascorsi da quando, il 24 marzo 1976, i militari istauravano la più feroce dittatura nella storia dell’Argentina. Salta alla vista, […] The post Argentina, a cinquant’anni dal golpe first appeared on il manifesto.
  • Batosta per Starmer, perde ma non molla. È il trionfo di Farage
    di Giulia Filpi
    Resta perché ha fallito. «Il Labour è stato eletto per raccogliere queste sfide. E io non ho intenzione di sottrarmici. Non bisogna attenuare il peso di questi risultati e non […] The post Batosta per Starmer, perde ma non molla. È il trionfo di Farage first appeared on il manifesto.
  • Il Tennessee cancella l’ultimo distretto nero. «Tornati al ’65»
    di Giulia Filpi
    Dopo la storica sentenza revisionista con cui la Corte suprema ha abrogato le tutele del voto afroamericano, negli Usa gli eventi stanno precipitando alla vigilia delle primarie: il primo turno […] The post Il Tennessee cancella l’ultimo distretto nero. «Tornati al ’65» first appeared on il manifesto.
  • Lampi di guerra, poi tutti appesi alla risposta dell’Iran
    di Giulia Filpi
    Ore concitate in Iran. A Teheran si discute la proposta americana per aprire una nuova pagina e mettere fine alla guerra. Ma nelle prime ore della sera di venerdì il […] The post Lampi di guerra, poi tutti appesi alla risposta dell’Iran first appeared on il manifesto.
  • Cordialmente gelidi, Meloni vede Rubio ma i nodi restano tutti
    di Giulia Filpi
    Giorgia Meloni non parla. Marco Rubio invece sì, a valanga. A quel punto anche la premier ci ripensa e concede un punto stampa flash, senza domande, dal quale comunque trapela […] The post Cordialmente gelidi, Meloni vede Rubio ma i nodi restano tutti first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 9 Maggio 2026

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