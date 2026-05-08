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🔴 Le principali notizie della giornata. News e aggiornamenti di oggi • venerdì 8 maggio 2026

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8 Maggio 2026

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venerdì, 8 maggio 2026

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Ucraina, Trump: Tregua di 3 giorni. Zelensky: No attacchi su parata  Sky TG24Kiev: domani colpiremo "dove le difese russe sono più deboli", non la Piazza Rossa…

🔴 Le principali notizie della giornata. News e aggiornamenti di oggi Piacenza, donna trovata morta accoltellata in casa. Si cerca il marito - RaiNews

Piacenza, donna trovata morta accoltellata in casa. Si cerca il marito  RaiNews«Ho ucciso mia moglie»: chiama il 112 e poi scappa. In casa trovato il cadavere…

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venerdì 8 maggio 2026

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Navigazione semplice su ogni dispositivo

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