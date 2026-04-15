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Rock & Roll Hall of Fame 2026: annunciati i nuovi artisti

Annunciati i nuovi artisti inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame 2026: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division, New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte, Gram Parsons, Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller, Rick Rubin, Ed Sullivan.

Pubblicato da
REDAZIONE
15 Aprile 2026

Rock & Roll Hall of Fame 2026

La Rock & Roll Hall of Fame ha annunciato la lista degli artisti e dei professionisti che saranno inseriti nella classe del 2026. L’elenco comprende musicisti e figure di rilievo di diversi generi e periodi della storia della musica.

Elenco degli artisti inseriti nel 2026

  • Phil Collins
  • Billy Idol
  • Iron Maiden
  • Joy Division / New Order
  • Oasis
  • Sade
  • Luther Vandross
  • Wu-Tang Clan
  • Celia Cruz
  • Fela Kuti
  • Queen Latifah
  • MC Lyte
  • Gram Parsons
  • Linda Creed
  • Arif Mardin
  • Jimmy Miller
  • Rick Rubin
  • Ed Sullivan

La selezione del 2026

La selezione del 2026 della Rock & Roll Hall of Fame include artisti solisti, gruppi e professionisti legati alla produzione e alla diffusione musicale, rappresentando una varietà di contributi alla storia della musica pop, rock, hip hop e altri generi. (La redazione)

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15 Aprile 2026

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