Rock & Roll Hall of Fame 2026: annunciati i nuovi artisti

Annunciati i nuovi artisti inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame 2026: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division, New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte, Gram Parsons, Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller, Rick Rubin, Ed Sullivan.
La Rock & Roll Hall of Fame ha annunciato la lista degli artisti e dei professionisti che saranno inseriti nella classe del 2026. L’elenco comprende musicisti e figure di rilievo di diversi generi e periodi della storia della musica.
La selezione del 2026 della Rock & Roll Hall of Fame include artisti solisti, gruppi e professionisti legati alla produzione e alla diffusione musicale, rappresentando una varietà di contributi alla storia della musica pop, rock, hip hop e altri generi. (La redazione)
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