Rock & Roll Hall of Fame 2026: annunciati i nuovi artisti

La Rock & Roll Hall of Fame ha annunciato la lista degli artisti e dei professionisti che saranno inseriti nella classe del 2026. L’elenco comprende musicisti e figure di rilievo di diversi generi e periodi della storia della musica.

Elenco degli artisti inseriti nel 2026

Phil Collins

Billy Idol

Iron Maiden

Joy Division / New Order

Oasis

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

Celia Cruz

Fela Kuti

Queen Latifah

MC Lyte

Gram Parsons

Linda Creed

Arif Mardin

Jimmy Miller

Rick Rubin

Ed Sullivan

La selezione del 2026

La selezione del 2026 della Rock & Roll Hall of Fame include artisti solisti, gruppi e professionisti legati alla produzione e alla diffusione musicale, rappresentando una varietà di contributi alla storia della musica pop, rock, hip hop e altri generi. (La redazione)