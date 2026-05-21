Music Engagement Study 2026: cresce il tempo dedicato alla musica in Italia

La musica continua ad avere un ruolo centrale nella quotidianità degli italiani. A confermarlo è il nuovo rapporto FIMI sul mercato musicale, il Music Engagement Study 2026, realizzato da Sparks of Fire Consulting. La ricerca restituisce una fotografia aggiornata delle abitudini di ascolto, dei consumi digitali e del rapporto tra pubblico, streaming e intelligenza artificiale.

Negli ultimi cinque anni il tempo dedicato alla musica è aumentato in modo costante. Inoltre, le piattaforme digitali rafforzano il loro peso nella fruizione quotidiana, mentre i social influenzano sempre di più la scoperta di nuovi artisti e nuove canzoni. Parallelamente cresce anche l’attenzione verso la tutela della creatività umana nell’era dell’AI.

Streaming e ascolto digitale sempre più centrali

Secondo il Music Engagement Study 2026, gli italiani dedicano alla musica una media di 21,9 ore a settimana. Si tratta di un dato in crescita del 15% rispetto a cinque anni fa, segnale di un rapporto sempre più forte tra pubblico e contenuti musicali.

Una parte consistente dell’ascolto passa attraverso le piattaforme di streaming audio e video. Circa la metà della fruizione musicale si concentra infatti sui servizi digitali, che restano il principale punto di accesso alla musica per gran parte degli utenti.

La ricerca evidenzia anche un cambiamento nelle modalità di consumo. Oggi l’ascolto è più fluido, quotidiano e integrato nelle abitudini personali. La musica accompagna diversi momenti della giornata e mantiene un ruolo stabile nell’esperienza culturale degli italiani.

Social media e nuove abitudini nella scoperta musicale

Il report mette in luce anche l’evoluzione delle modalità con cui il pubblico trova nuova musica. Se radio e passaparola continuano a essere importanti soprattutto per le fasce adulte, tra i più giovani cresce il peso dei social media.

In particolare, TikTok emerge come uno dei principali motori nella scoperta di artisti e brani. Il dato conferma quanto il consumo musicale sia ormai intrecciato alle piattaforme di intrattenimento digitale e ai contenuti social.

Questo scenario modifica anche il rapporto tra utenti e musica. Le canzoni diventano parte di conversazioni, trend e contenuti condivisi online. Di conseguenza, il percorso che porta un brano a raggiungere il pubblico passa sempre più spesso dagli ambienti digitali.

Musica, benessere e attenzione verso l’intelligenza artificiale

Lo studio FIMI evidenzia inoltre il valore economico della musica per i consumatori italiani. La spesa media mensile legata a prodotti ed esperienze musicali raggiunge i 57 euro. Il dato cresce ulteriormente tra i più giovani e tra i superfan, che rappresentano il 12% dei consumatori italiani.

Accanto all’aspetto economico emerge anche quello personale. La maggioranza degli intervistati riconosce infatti alla musica un effetto positivo sul benessere quotidiano. In particolare, viene sottolineata la capacità di favorire il rilassamento e contribuire alla gestione di ansia e stress.

Il rapporto affronta infine il tema dell’intelligenza artificiale applicata alla musica. Gli italiani mostrano interesse verso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ma allo stesso tempo chiedono maggiore trasparenza sull’utilizzo dell’AI nei processi creativi.

La ricerca evidenzia una posizione chiara: il contributo umano viene considerato essenziale nella creazione musicale. Inoltre, molti consumatori sostengono l’introduzione di regole precise sull’etichettatura dei contenuti generati artificialmente e sull’uso delle opere protette per l’addestramento dei sistemi di AI.

Conclusione

Il Music Engagement Study 2026 conferma quanto la musica continui a essere presente nella vita degli italiani, sia come forma di intrattenimento sia come elemento legato al benessere personale. Streaming, social media e nuove tecnologie stanno trasformando le modalità di ascolto e di scoperta musicale, mentre il pubblico mantiene forte l’attenzione verso autenticità e creatività umana.

La ricerca, realizzata da Sparks of Fire Consulting per FIMI, è stata condotta nel gennaio 2026 su un campione rappresentativo di oltre 1.600 persone tra i 16 e i 64 anni. (La redazione)