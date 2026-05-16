Il disco in evidenza: Wandering Star, 2026, Haylie Davis

Il primo album di Haylie Davis, intitolato Wandering Star, in arrivo il 5 giugno 2026 per Fire Records, si colloca in una dimensione narrativa che unisce folk contemporaneo e sensibilità cinematografica, mentre la scrittura si muove tra memoria personale e immaginario musicale della West Coast. Infatti, il progetto si sviluppa come un racconto che richiama atmosfere alla Townes Van Zandt, ambientato in una tavola calda vuota lungo uno svincolo, e quindi costruito su un equilibrio tra silenzio emotivo e tensione narrativa, con richiami allo spirito del songwriting degli anni Settanta.

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Radici, influenze e una scrittura che attraversa il tempo

Il debutto di Haylie Davis si inserisce in una tradizione che, inoltre, richiama il lavoro di figure come Carole King e Joni Mitchell, soprattutto per la capacità di ridefinire il linguaggio del songwriting in chiave personale e diretta. Allo stesso tempo, la sensibilità del disco si intreccia con suggestioni che evocano anche Karen Carpenter, mentre la costruzione melodica del brano omonimo, Wandering Star, si sviluppa su una base pianistica che sostiene una malinconia luminosa e costante. Tuttavia, non si tratta solo di riferimenti estetici, poiché la narrazione musicale si concentra su una dimensione emotiva precisa, dove la nostalgia diventa struttura portante e quindi guida l’ascolto attraverso una continuità narrativa coerente.

Comunità musicale e scena della West Coast

La crescita artistica di Haylie Davis si sviluppa nella scena della West Coast, dove si intrecciano collaborazioni e percorsi condivisi con artisti come Sam Burton, Drugdealer e Alex Amen, creando un contesto creativo che sostiene il progetto senza sovrastarlo. Infatti, la dimensione collettiva del lavoro emerge come elemento centrale, poiché il disco viene costruito anche grazie a una rete di collaborazioni che contribuiscono alla sua identità sonora, mentre Los Angeles diventa spazio reale e simbolico allo stesso tempo. Inoltre, la riflessione dell’artista sulla propria esperienza evidenzia un percorso fatto di scelte difficili e continuità creativa, dove seguire una direzione personale diventa una forma di responsabilità artistica, anche quando il contesto richiede adattamento costante.

Tra brani, linguaggi e nuove traiettorie del folk contemporaneo

All’interno di Wandering Star, la scrittura si muove tra diverse direzioni stilistiche, infatti Horns of Time richiama un cosmic country intriso di malinconia che può evocare la sensibilità di Emmylou Harris, mentre Give Me a Rainbow si colloca in una dimensione folk lo-fi che, allo stesso modo, suggerisce un immaginario vicino a Clairo filtrato da una visione più radicata e analogica. Parallelamente, il brano I Was Wrong contribuisce a delineare una traiettoria più introspettiva, dove la voce dell’artista si avvicina a suggestioni che richiamano Lana Del Rey e Weyes Blood, pur mantenendo una struttura narrativa autonoma e coerente con l’intero progetto. Perciò, il disco viene descritto come una forma di pop contemporaneo che lavora sulle emozioni senza semplificarle, mentre la scrittura si avvicina a una dimensione che può ricordare Carly Simon, ma reinterpretata attraverso una sensibilità post-Gen Z, radicata nel presente e nei suoi linguaggi.

Una traiettoria personale dentro il suono

Il debutto di Haylie Davis con Wandering Star rappresenta quindi un percorso costruito tra esperienze personali, trasformazioni e ricerca artistica, dove il lavoro sul linguaggio musicale diventa un modo per restituire una storia fatta di passaggi, incontri e scelte. Inoltre, la centralità della scrittura emerge come elemento stabile all’interno di un progetto che si muove tra folk, pop e narrazione emotiva, mentre la dimensione della West Coast resta uno sfondo vivo e costante che accompagna l’intero sviluppo del disco. (La redazione)

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