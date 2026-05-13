Tennis, la storia del duo indie pop che ha chiuso il cerchio con Face Down in the Garden

I Tennis hanno costruito una delle traiettorie più lineari e riconoscibili dell’indie pop americano degli ultimi quindici anni. Il progetto nato a Denver da Alaina Moore e Patrick Riley ha trasformato un’esperienza personale in un’identità musicale precisa, mantenendo sempre un approccio essenziale e coerente.

Dal debutto con Cape Dory fino all’ultimo lavoro Face Down in the Garden, pubblicato nel 2025, il duo ha attraversato diverse stagioni artistiche senza cambiare direzione in modo drastico. Inoltre, il percorso della band è rimasto strettamente legato alla vita personale dei due musicisti, sposati e uniti anche sul piano creativo.

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Dalla University of Colorado Denver al debutto con Cape Dory

Alaina Moore e Patrick Riley si sono conosciuti nel 2008 durante un corso di filosofia alla University of Colorado Denver. Dopo la laurea, la coppia ha affrontato una spedizione in barca di otto mesi lungo la costa orientale dell’Atlantico. Quel viaggio ha cambiato il loro percorso.

Al ritorno, infatti, è nato il progetto Tennis. In origine, Moore aveva pensato di iscriversi a giurisprudenza, mentre le sue prime esperienze musicali arrivavano dai cori della chiesa frequentati durante l’infanzia. Tuttavia, la scrittura delle nuove canzoni ha rapidamente preso il sopravvento.

Le tracce di Cape Dory, uscito nel 2011, raccontavano proprio le sensazioni e gli episodi vissuti durante quel periodo in mare. Il disco ha dato forma a un indie pop morbido, intimo e immediatamente riconoscibile.

Gli album che hanno consolidato il percorso dei Tennis

Dopo il debutto, i Tennis hanno mantenuto una produzione costante. Nel 2012 è arrivato Young & Old, seguito due anni più tardi da Ritual in Repeat, pubblicato tramite Communion Records.

Con il tempo, il duo ha ampliato il proprio repertorio senza perdere compattezza stilistica. Nel 2017 è uscito Yours Conditionally, mentre nel 2020 è stata la volta di Swimmer. Quest’ultimo è stato inserito da USA Today tra i migliori album dell’anno, confermando la solidità raggiunta dal progetto.

Successivamente, nel 2023, la band ha pubblicato Pollen, sesto album in studio della loro discografia. In parallelo, il rapporto artistico tra Moore e Riley è rimasto il centro assoluto della produzione dei Tennis, elemento che ha contribuito a mantenere uniforme il suono della band nel corso degli anni.

L’addio della band e l’ultimo capitolo con Face Down in the Garden

L’11 aprile 2025 i Tennis hanno annunciato l’uscita del loro ultimo album in studio, Face Down in the Garden. Il disco è stato pubblicato il 25 aprile 2025 e ha rappresentato la chiusura ufficiale del percorso discografico della band.

Nello stesso periodo, il duo ha comunicato anche una pausa a tempo indefinito. Poco dopo è partito un tour d’addio programmato tra maggio e settembre 2025, ultimo passaggio live di una storia iniziata quindici anni prima a Denver.

La conclusione del progetto ha mantenuto la stessa linea seguita dai Tennis fin dagli esordi: pochi eccessi, continuità artistica e un forte legame tra esperienza personale e musica.

Conclusione

La storia dei Tennis resta legata a un modello raro nell’indie pop contemporaneo: una band costruita attorno a un rapporto personale autentico e a una visione musicale rimasta coerente nel tempo. Da Cape Dory a Face Down in the Garden, Alaina Moore e Patrick Riley hanno sviluppato un percorso compatto, riconoscibile e lontano dai cambi di rotta forzati.

Con l’uscita dell’ultimo album e il tour finale del 2025, il duo ha chiuso una fase importante della propria carriera lasciando una discografia lineare, essenziale e profondamente legata alla propria storia. (La redazione)

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