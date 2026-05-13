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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi • mercoledì 13 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
13 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

mercoledì 13 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 13 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 13 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • L’Italia non va a Cannes ma la “cultura” italiana fa comunque spettacolo
    di Alice Valeria Oliveri
    Erano anni che i nostri affari culturali non destavano tutta questa attenzione all’estero. Tra disagi, richiami, faide interne e polemiche, media e istituzioni europee si godono il grande spettacolo dell’Italia meloniana, che non sarà in concorso, ma è comunque una straordinaria sceneggiata corale
  • Come è cambiato il pubblico italiano del tennis. Ma resta il nodo prezzi
    di Edoardo Vitale
    Crescono gli appassionati, i paganti nei grandi tornei, i telespettatori e i tesserati di base: i dati dimostrano che nel nostro paese la racchetta è diventata uno sport nazionale. Un cambiamento enorme e un’opportunità culturale tutt’altro che irrilevante. Ma i prezzi decisamente non democratici possono essere un ostacolo non da poco
  • Famiglie separate e cittadini trattenuti su base discriminatoria, la gestione razzista del confine Italia-Francia
    di Giunio Panarelli
    Il report di Enar è frutto di ricerche documentali e di un’analisi svolta sul campo tra giugno 2024 e dicembre 2025 e fa parte di un progetto ancora più grande che ha analizzato cinque confini europei. Le testimonianze raccolte lungo il confine italo-francese raccontano di un quadro preoccupante
  • Chi potrebbe scegliere come mediatore con la Russia l’Europa (invece di Schröder)
    di Lisa Di Giuseppe
    L’ex cancelliere e «buddy» (come lo chiama un ex Spd) di Putin è stato menzionato dal presidente russo come possibile mediatore per la soluzione del conflitto ucraino. Non proprio uno sponsor ottimale, quando la propria credibilità è già compromessa dopo anni a Gazprom e Rosneft. Ma ci sono altre possibilità
  • Il Giro d’Italia nella Calabria sempre più eccellenza del cicloturismo
    di Alessandra Giardini
    Sul Cozzo Tunno sono saltati in tanti e Silva ha ceduto la maglia rosa a Ciccone. Prima soddisfazione per l’Italia al Giro, in una terra dove il ciclismo è lentezza, non velocità: la Calabria è infatti una delle regioni che più stanno puntando sul turismo lento. L’anno scorso 20mila persone hanno pedalato su queste strade. A fare da calamita, su tutte, due meraviglie: la Ciclovia dei Parchi e la Ciclopedonale della Val di Neto


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Telemarketing aggressivo, verso l’estensione del divieto anche alle tlc
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-roma.html">Redazione Roma</a>
    Estendere il “nuovo” divieto di telemarketing aggressivo anche alle società di telecomunicazioni, oltre a quelle di energia e gas. Aggiungendo, però, che se un cliente dà il consenso per ricevere…
  • Governo e Regioni: avanti con la riforma dei medici di famiglia, ecco le ultime novità
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marzio-bartoloni.html">Marzio Bartoloni</a>
    Prove di riappacificazione sulla riforma della medicina di famiglia. Al ministero della Salute va in scena l'incontro del disgelo fra Governo, Regioni e sindacati che restano però sul piede di…
  • (senza titolo)
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/mara-monti.html">Mara Monti</a>
    Presentato a Roma il documento strategico che prevede la creazione di 13 sistemi integrati per sostituire i 41 aeroporti attuali. Previsti lo sviluppo dell’intermodalità tra treno e aereo, le torri di controllo digitali e i velivoli elettrici a decollo verticale
  • Hantavirus: l’azzardo sugli asintomatici, ancora non è chiaro se siano contagiosi
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/ernesto-diffidenti.html">Ernesto Diffidenti</a>
    C’è ancora incertezza sulla trasmissione dell’hantavirus in fase asintomatica. Se si dovesse confermare che a trasmettere l’infezione sono quasi esclusivamente persone con sintomi, data la gravità del quadro clinico, sarebbe…
  • Polizze Long term care: fra costi, tempi e condizioni, l’offerta non è standard
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-barlassina.html">Marco Barlassina</a>
    La varietà delle proposte è un plus per il contraente, ma limita la comparabilità

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Un cargo russo è stato affondato al largo della Spagna a dicembre 2024: “Trasportava reattori nucleari diretti in Corea del Nord”
    di Redazione Esteri
    La Ursa Major era un cargo che trasportava materiali top secret e per questo, prima che venisse scoperto, è stato meglio farlo sprofondare in mezzo al mare. Un’inchiesta della Cnn sull’affondamento della nave battente bandiera russa al largo delle coste della Spagna, il 23 dicembre 2024, ha rivelato che su quell’imbarcazione lunga 142 metri diretta […] L'articolo Un cargo russo è stato affondato al largo della Spagna a dicembre 2024: “Trasportava reattori nucleari diretti in Corea del Nord” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Roma-Lazio, la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale: “Revochi il rinvio del derby, precedente pericoloso”
    di Redazione Sport
    La Lega Serie A contro il prefetto Lamberto Giannini. Dopo il pasticcio, dunque, la presa di posizione. A poche ore dalla decisione del vertice della prefettura capitolina di spostare il derby della Capitale da domenica 17 maggio (ore 12.30) a lunedì 18 maggio, alle 20.45, arriva la nota della Lega Calcio. Una nota dura, annunciata […] L'articolo Roma-Lazio, la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale: “Revochi il rinvio del derby, precedente pericoloso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Fine vita il 3 giugno in Aula al Senato: senza accordo si voterà il testo Pd. Forza Italia lavora per superare il veto di FdI
    di Paolo Frosina
    Il prossimo 3 giugno l’Aula del Senato inizierà a discutere la proposta di legge sul fine vita. Quale, però, non è ancora dato saperlo. È questo l’esito della conferenza dei capigruppo svolta martedì pomeriggio, che ha riaperto un dossier fermo da quasi un anno: le opposizioni chiedevano di portare in assemblea il loro testo unitario, […] L'articolo Fine vita il 3 giugno in Aula al Senato: senza accordo si voterà il testo Pd. Forza Italia lavora per superare il veto di FdI proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Israele, via libera al tribunale speciale per la strage del 7 ottobre: diretta streaming e pena di morte per i palestinesi
    di Redazione Esteri
    I palestinesi accusati della strage del 7 ottobre 2023 saranno giudicati da un tribunale speciale israeliano, che avrà anche l’autorità di condannarli a morte. Con 93 voti a favore e nessun contrario, nella notte tra l’11 e il 12 maggio la Knesset ha dato il via libera a un disegno di legge pensato appositamente per […] L'articolo Israele, via libera al tribunale speciale per la strage del 7 ottobre: diretta streaming e pena di morte per i palestinesi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Porterò solo giocatori Under 21. È inutile mettere insieme tante persone senza motivazioni”: l’annuncio di Baldini sulle prossime amichevoli
    di Redazione Sport
    “Alle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia porterò solo giocatori dell’Under 21“. È l’annuncio di Silvio Baldini – commissario tecnico della Nazionale italiana ad interim dopo l’addio di Gattuso – fatto a TMW a margine del Premio Maurizio Maestrelli. “Una scelta logica, non di coraggio“, ha spiegato Baldini. E tutti i torti non ha: che senso […] L'articolo “Porterò solo giocatori Under 21. È inutile mettere insieme tante persone senza motivazioni”: l’annuncio di Baldini sulle prossime amichevoli proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • La remuntada di Luli dispera Zverev. Anche Musetti crolla
    di Andrea Spinelli Barrile
    Musica maestro. Un ultimo tango, por favor. Come si diceva un tempo nelle orillas, i vecchi postriboli di Buenos Aires, oggi bisogna festeggiare con «un pensiero triste che balla». Luciano […] The post La remuntada di Luli dispera Zverev. Anche Musetti crolla first appeared on il manifesto.
  • Max Gazzè, un viaggio libero tra ricerca sonora e poesia
    di Stefano Crippa
    Trent’anni dopo Contro un’onda del mare, il disco d’esordio che nel 1996 rivelò il talento di Max Gazzè (battezzato anche da Franco Battiato), il cantautore romano torna con L’ornamento delle […] The post Max Gazzè, un viaggio libero tra ricerca sonora e poesia first appeared on il manifesto.
  • La Nueva Ola, l’immaginario iberico
    di Stefano Crippa
    Diciannove anni iniziano ad essere un po’ per un festival indipendente. Eppure sono altrettante oggi le edizioni che si sono susseguite de La Nueva Ola, il Festival del cinema spagnolo […] The post La Nueva Ola, l’immaginario iberico first appeared on il manifesto.
  • Un altro po’ di Pepe, l’Uruguay si tiene stretto il suo Mujica
    di Jacopo Favi
    “Maggio è il mese del viejo Pepe, il primo anno in cui non lo abbiamo qui con noi”. Il presidente uruguaiano Yamandú Orsi ha ricordato così José “Pepe” Mujica già […] The post Un altro po’ di Pepe, l’Uruguay si tiene stretto il suo Mujica first appeared on il manifesto.
  • Moue 26, design fuori fuoco
    di Guido Caldiron
    Si è aperta la seconda edizione del MOUE: il primo festival di grafica sociale della città di Foggia. MOUE si inserisce nella florida stagione dei festival di comunicazione visiva con […] The post Moue 26, design fuori fuoco first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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