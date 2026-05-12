Eurovision Song Contest 2026: dove si svolge, quando va in onda, partecipanti e diretta TV

Eurovision Song Contest 2026 a Vienna: tutte le date delle semifinali e della finale, artisti in gara, ospiti speciali, ordine di esibizione, modalità di voto e piattaforme per seguire l’evento in tv e streaming. Attesa anche per il ritorno di grandi protagonisti della storia del contest europeo.
L’Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo a Vienna dopo la vittoria di JJ nel 2025 con Wasted Love. L’Austria si prepara così a ospitare la 70ª edizione dello show musicale europeo, con la Wiener Stadthalle già animata da prove, cambi palco e riscaldamenti vocali nei corridoi dell’arena.
Tra semifinali, ritorni storici e performance molto attese, il programma promette una settimana intensa. Inoltre, il pubblico potrà seguire l’evento in tv, streaming e YouTube, con la possibilità di votare anche dai Paesi non partecipanti.
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La prima semifinale è in programma martedì 12 maggio 2026 alle 21:00 CEST. Sul palco saliranno 15 artisti in gara, mentre Italia e Germania appariranno come parte dei Big 4 già qualificati alla finale.
Per l’Italia sarà il momento di Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Nella stessa serata ci saranno anche FELICIA per la Svezia con My System, Vanilla Ninja per l’Estonia con Too Epic To Be True e SENHIT per San Marino con Superstar.
La seconda semifinale andrà invece in onda giovedì 14 maggio 2026, sempre alle 21:00 CEST. In questo caso si esibiranno altri 15 artisti, insieme a Francia, Austria e Regno Unito.
Tra le esibizioni più attese figurano DARA con Bangaranga per la Bulgaria, Delta Goodrem con Eclipse per l’Australia e LOOK MUM NO COMPUTER con Eins, Zwei, Drei per il Regno Unito. Attenzione anche a AIDAN per Malta con Bella e a Veronica Fusaro per la Svizzera con Alice.
La Grand Final è fissata per sabato 16 maggio 2026 alle 21:00 CEST. Alla fine delle semifinali saranno 25 gli artisti in corsa per il trofeo della 70ª edizione.
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Vienna punta su una line-up ricca di volti storici dell’Eurovision. Ad aprire la prima semifinale sarà Vicky Leandros, che proporrà una nuova versione di L’amour Est Bleu, il brano presentato dal Lussemburgo nel 1967 proprio nell’anno in cui Vienna ospitò il contest.
Dunque se le due semifinali martedì 12 maggio e giovedì 14 maggio, la finale si terrà sabato 16 maggio 2026 dalle ore 21.
Durante la finale spazio anche a un grande momento celebrativo con alcuni nomi molto amati dal pubblico eurovisivo. Sul palco arriveranno infatti Alexander Rybak, Erika Vikman, Kristian Kostov, Lordi, Max Mutzke, Miriana Conte, Ruslana e Verka Serduchka.
Accanto a loro ci saranno anche Parov Stelar e JJ, che presenterà il suo nuovo brano dopo aver riportato l’Eurovision in Austria.
L’edizione 2026 promette inoltre una messa in scena spettacolare, tra effetti speciali, tempeste artificiali, fulmini, coreografie elettroniche e scenografie monumentali.
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Le semifinali e la finale saranno trasmesse in diretta tv dalle emittenti nazionali dei Paesi partecipanti. Inoltre, il pubblico potrà seguire gli show anche online attraverso i siti dei broadcaster e diverse piattaforme on demand.
Per i Paesi non partecipanti sarà disponibile la diretta sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest. Negli Stati Uniti, invece, gli show saranno visibili anche tramite Peacock.
Il sistema di voto varierà in base alla fase della competizione. Nelle semifinali il televoto si aprirà dopo l’ultima esibizione e resterà disponibile per meno di 20 minuti. Ogni spettatore potrà votare fino a 10 volte tramite telefono, SMS o attraverso esc.vote.
Nella Grand Final, invece, le votazioni inizieranno poco prima della prima performance e resteranno aperte fino a circa 40 minuti dopo l’ultimo brano in gara. Anche chi segue l’evento da un Paese non partecipante potrà sostenere i propri artisti preferiti attraverso il voto “Rest of the World”.
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Eurovision 2026 si prepara quindi a trasformare Vienna nel centro della musica europea per una settimana. Tra ritorni storici, produzioni imponenti e un cast molto vario, la 70ª edizione del contest punta a celebrare sette decenni di spettacolo televisivo e cultura pop internazionale.
Con semifinali ricche di nomi attesi e una finale, prevista sabato 16 maggio dalle ore 21, costruita come un grande evento celebrativo, l’appuntamento austriaco si candida a essere uno dei capitoli più seguiti degli ultimi anni. (La redazione)
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