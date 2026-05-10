Amazon Pet Days 2026: cinque giorni di offerte dedicate agli animali domestici per i clienti negli USA

Amazon rilancia il suo appuntamento annuale dedicato agli animali domestici con un’edizione più ampia rispetto al passato. Gli Amazon Pet Days 2026 si terranno dall’11 al 15 maggio e, per la prima volta, dureranno cinque giorni completi. L’iniziativa coincide con il National Pet Month e coinvolge migliaia di prodotti per la cura degli animali, dagli alimenti agli accessori, passando per giochi, articoli per l’igiene e prodotti per la salute.

L’evento riguarda tutti i clienti Amazon negli Stati Uniti e punta a semplificare gli acquisti quotidiani per chi vive con cani, gatti, uccelli, pesci, rettili o piccoli animali domestici.

Un’edizione più lunga e più ampia

La novità principale degli Amazon Pet Days 2026 riguarda la durata. Dopo le precedenti edizioni concentrate in due giorni, quest’anno Amazon amplia l’evento a cinque giornate consecutive. Di conseguenza, gli utenti avranno più tempo per acquistare prodotti e organizzare le proprie scorte domestiche.

L’evento inizierà alle 12:00 a.m. PT di lunedì 11 maggio e terminerà alle 11:59 p.m. PT di venerdì 15 maggio 2026. Durante questo periodo saranno disponibili migliaia di offerte dedicate al mondo pet.

Le promozioni coinvolgeranno categorie molto diverse tra loro. Oltre al cibo e agli snack, saranno inclusi giochi, abbigliamento, accessori, prodotti per la toelettatura e articoli per la salute animale. Inoltre, Amazon estende le offerte anche ad animali meno presenti nelle classiche campagne commerciali, come cavalli, rettili, uccelli e pesci.

I brand coinvolti e le offerte disponibili

Tra i marchi presenti nell’edizione 2026 compaiono Purina, Blue Buffalo, Hill’s Science Diet e IAMS, insieme ad altri nomi dedicati al benessere animale come Outward Hound, Greenies, Nom Nom, Maev, Stella & Chewy’s, Instinct FreshRaw, Chuckit! e Chewking.

Una parte consistente delle offerte sarà concentrata su prodotti per cani e gatti. Tuttavia, Amazon ha confermato la presenza di promozioni anche per altri segmenti del mercato pet attraverso brand come Farnam, Kaytee, Tetrapond e Flockleader.

In parallelo, la piattaforma continua a rafforzare i servizi collegati agli acquisti per animali domestici. Gli utenti possono creare profili personalizzati per i propri animali e ricevere suggerimenti basati su razza, dimensioni e preferenze. Inoltre, Rufus, l’assistente AI per lo shopping di Amazon, permette di cercare offerte, confrontare prodotti e ottenere consigli personalizzati.

Chi acquista frequentemente prodotti per animali può anche utilizzare il programma Subscribe and Save per programmare consegne ricorrenti di alimenti, lettiere, snack e articoli per la cura quotidiana.

Prime, consegne rapide e servizi dedicati

Gli Amazon Pet Days sono accessibili a tutti i clienti Amazon, ma gli iscritti a Prime possono contare su vantaggi aggiuntivi. Tra questi rientrano spedizioni rapide gratuite, offerte esclusive e, in alcuni casi, consegne nello stesso giorno.

Amazon ha inoltre ampliato il servizio di consegna veloce in un numero crescente di città e località, introducendo opzioni da una e tre ore per oltre 90.000 prodotti. Questo approccio punta a rendere più semplice l’acquisto di articoli pesanti o ingombranti, come sacchi di crocchette o lettiere.

Tra le funzioni dedicate agli utenti Prime ci sono anche lo spazio illimitato per archiviare foto e video tramite Amazon Photos e la possibilità di gestire liste regalo dedicate agli animali domestici. Le Gift Lists possono essere utilizzate per compleanni, adozioni o altri momenti speciali legati agli animali di casa.

Amazon conferma inoltre formule di abbonamento scontate rivolte a studenti universitari, giovani professionisti e clienti con redditi limitati o che ricevono assistenza governativa.

Solo per i clienti Amazon negli USA

Con l’edizione 2026 degli Amazon Pet Days, Amazon amplia uno degli appuntamenti più rilevanti dedicati al settore pet. L’estensione da due a cinque giorni rende l’evento più accessibile e offre maggiore flessibilità agli utenti interessati ad acquistare alimenti, accessori e prodotti per la cura degli animali domestici.

La presenza di grandi marchi, i servizi personalizzati e le consegne rapide rafforzano ulteriormente il ruolo dell’iniziativa all’interno dell’offerta Amazon dedicata al mondo degli animali. (La redazione)

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