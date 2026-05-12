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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi • martedì 12 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
12 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 12 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 12 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 12 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Hantavirus o meno, l’epidemia già in corso è quella antiscientifica
    di Alice Valeria Oliveri
    Non è possibile ancora sapere quale e quando sarà la prossima pandemia, né quale sarà il futuro di questo virus. Sappiamo però con certezza che negli Stati Uniti a governare attualmente è la quintessenza dell’antiscienza. Su questa epidemia di imbecillità è il caso di scatenare il panico
  • Una motovedetta libica spara verso la Sea-Watch 5, l’ong denuncia: «L’Italia si chiama fuori»
    di Redazione
    I miliziani libici hanno aperto il fuoco sulla barca dopo il salvataggio dei naufraghi, ha fatto sapere l’organizzazione tedesca della società civile. «La motovedetta presente sulla scena insieme a un’altra imbarcazione più piccola è stata donata dal governo italiano alla Libia». Intanto una delegazione dell’Ue ha svolto un sopralluogo a Bengasi per un nuovo Mrcc
  • Solo scegliendo il suo core business il Milan potrà rimediare ai suoi disastri
    di Michele Tossani
    La sconfitta con l’Atalanta e il pericolo di mancare la prossima Champions hanno portato a una nuova forte contestazione dei tifosi. Nel mirino alcuni giocatori, Leão in primis, mister Allegri e soprattutto l’ad Furlani: la società dei «conti sempre in ordine» è la stessa che ha speso 90 milioni nello scorso calciomercato senza cavare dal buco un solo giocatore funzionale. La sensazione è che aspettare che si risolva la grana San Siro e magari si realizzi il progetto Nba Europe non sia una strategia all’altezza di un club di questo blasone
  • Non solo Iran, Trump va da Xi soprattutto per parlare di affari
    di Michelangelo Cocco
    Il presidente Usa sarà a Pechino dal 13 al 15 maggio. Sul tavolo non c’è solo la questione iraniana. I due leader in questo momento hanno bisogno l’uno dell’altro per ragioni economiche. Trump vuole che Xi aumenti le importazioni agricole dagli Usa. A Xi serve che la tregua commerciale prosegua in vista del nuovo piano quinquennale
  • L’Iran respinge la proposta degli Usa. Trump gela la tregua: «Una possibilità su cento di sopravvivere»
    di Redazione
    Nella risposta consegnata ai mediatori pakistani, Teheran ha fatto sapere che accettare in toto l’accordo avrebbe «significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump». La risposta del presidente Usa: «La risposta non mi piace, è totalmente inaccettabile!»


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Milano, la candidatura di Lupi a sindaco spacca il centrodestra: Lega contraria, Forza Italia divisa
    di Lorenzo Giarelli
    Un passo avanti e due indietro. E coi partiti ancora più spaccati di prima, soprattutto Forza Italia. Non è una gran giornata per Maurizio Lupi, aspirante candidato sindaco di centrodestra a Milano sostenuto soprattutto da Ignazio La Russa. E pensare che tutto inizia con un endorsement. A dispetto della posizione ufficiale di Forza Italia, che […] L'articolo Milano, la candidatura di Lupi a sindaco spacca il centrodestra: Lega contraria, Forza Italia divisa proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Scontro Licheri-Kelany a La7: “Governo dica la verità, le azioni militari non portano a niente. Serve diplomazia”. “Non puoi isolarti dall’occidente”
    di Redazione Politica
    Scontro tra Ettore Licheri (M5S) e Sara Kelany (Fratelli d’Italia) a L’Aria che tira su La7. Il tema è quello dell’impegno militare italiano e, in particolare, la posizione sul conflitto tra Iran e Stati Uniti e Israele. “Il governo italiano avrebbe dovuto dire la verità, le azioni militari fuori dalla cornice del diritto internazionale non […] L'articolo Scontro Licheri-Kelany a La7: “Governo dica la verità, le azioni militari non portano a niente. Serve diplomazia”. “Non puoi isolarti dall’occidente” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il ministro Giuli incontra Meloni dopo il licenziamento dello staff, la premier: “Nessuna divergenza nel governo”
    di Redazione Politica
    Nessuna divergenza tra Alessandro Giuli, la premier e gli altri ministri. Anzi la presidente del Consiglio sottolinea la “piena volontà di sostenere l’azione di un Ministero centrale per l’Italia”. Giorgia Meloni prova a buttare acqua sul fuoco dopo avere incontrato a Palazzo Chigi il ministro della Cultura. Un incontro, durato circa un’ora, “chiesto e ottenuto” […] L'articolo Il ministro Giuli incontra Meloni dopo il licenziamento dello staff, la premier: “Nessuna divergenza nel governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il caso del biodigestore di Villareggia: mille abitanti, quattro anni di battaglie (anche contro il Pnrr)
    di Vittorio Pasteris
    Nel piccolo comune di Villareggia, mille abitanti alle porte del Canavese, in provincia di Torino, ma a poche centinaia di metri dal vercellese, si consuma da oltre quattro anni una delle vertenze ambientali più significative del territorio piemontese. Al centro della contesa c’è il progetto di un grande impianto per la produzione di biometano, promosso […] L'articolo Il caso del biodigestore di Villareggia: mille abitanti, quattro anni di battaglie (anche contro il Pnrr) proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il mercato dei ds agita la Serie A: la Roma pensa a Manna e D’Amico, che piace al Milan. Ma anche Paratici è in dubbio
    di Valentino Della Casa
    Non è più solo l’allenatore: anche la figura del direttore sportivo, ora, è soggetta a cambiamenti. Inteso proprio: se i risultati non funzionano, cambiamo anche dietro alla scrivania. La conferma? Le voci che riguardano il nuovo mercato, quello dei ds, che già stanno impazzando e che porteranno a più di uno scossone in Serie A. […] L'articolo Il mercato dei ds agita la Serie A: la Roma pensa a Manna e D’Amico, che piace al Milan. Ma anche Paratici è in dubbio proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Levante canta per i piccoli pazienti dell'ospedale Regina Margherita
    di (Redazione La Stampa)
    Un pomeriggio musicale per i pazienti dell'Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Claudia Lagona, in arte Levante, ha visitato i piccoli ricoverati qualche ora prima del concerto che terrà in serata a Venaria. La giornata è stata organizzata da U.G.I. (Unione Genitori Italiani). Levante ha raccontato la storia della sua carriera musicale rispondendo alle curiosità, poi si è intrattenuta in sala giochi suonando la chitarra e cantando alcune delle sue canzoni più famose. "Ci sono luoghi che raccontano la vita, la speranza e i sogni, più di molti altri – ha detto al termine del pomeriggio -. Indimenticabili […]
  • Sinner, spavento prima del match: il boato delle Frecce Tricolori lo fa scappare nel tunnel
    di (Redazione La Stampa)
    Jannik Sinner stava entrando sul Centrale degli Internazionali d'Italia per il riscaldamento prima della sfida con Alexei Popyrin quando un boato improvviso lo ha fatto sobbalzare nel tunnel del Foro Italico. Il rumore era quello delle Frecce Tricolori, in volo sopra Roma per le prove in vista del 2 giugno. Nel video, diventato subito virale, il numero uno del mondo si ferma, accenna una fuga, porta la mano al petto e poi sorride, capito l'equivoco.
  • Incontro a Torino sul futuro de “La Stampa”: la famiglia Agnelli nel progetto Sae
    di Giulia Ricci
    Regione e Comune: «Vigileremo sul piano di rilancio». I sindacati: «Incontro positivo»
  • Fiorello: "A Sanremo 2027 ci sarà la reunion dei Maneskin"
    di Francesca D'Angelo
    Ad agevolare il ritorno della celebre band sarebbe anche la presenza del manager Ferraguzzo, direttore artistico/musicale di Sanremo 2027
  • Electrolux dimezza la produzione: taglierà 1.700 posti di lavoro in Italia
    di REDAZIONE ECONOMIA
    La società ha nel nostro Paese circa 4.500 addetti. Gli stabilimenti si trovano a Forlì, Porcia, Susegana, Solaro e Cerreto d’Esi

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Sudore, muscoli e “pallina tonda”. Agli ottavi sbuca l’outsider Pellegrino
    di shendi veli
    “Da Pellegrino a Papa”, urla un tifoso un pò su di giri all’ennesimo vincente lungo riga di dritto contro l’incredulo americano Frances Tiafoe, che immaginava di aver avuto in sorte […] The post Sudore, muscoli e “pallina tonda”. Agli ottavi sbuca l’outsider Pellegrino first appeared on il manifesto.
  • Musetti soffre, resiste e vola agli ottavi: Cerundolo si arrende in due set
    di Daniele Nalbone
    Che fatica, Lorenzo. Fisica, certo, ma anche un po’ mentale. La cosa positiva è che il ragazzo di Carrara raggiunge gli ottavi di finale degli Internazionali battendo in due set, […] The post Musetti soffre, resiste e vola agli ottavi: Cerundolo si arrende in due set first appeared on il manifesto.
  • Atene ha coperto l’attacco e «nessuno doveva vedere»
    di Giulia Filpi
    «L’attacco israeliano nei confronti della Global Sumud Flotilla è avvenuto a nostra insaputa. La Grecia non ne è stata informata, ma come governo abbiamo fatto il nostro dovere agevolando lo […] The post Atene ha coperto l’attacco e «nessuno doveva vedere» first appeared on il manifesto.
  • Emmanuel Carrère, tutto questo non è un romanzo russo
    di Gennaro Serio
    L’explicit del capitolo introduttivo di Kolchoz (traduzione di Francesco Bergamasco, Adelphi, pp. 407, € 22,00) è un rebus per solutori esperti. Bisogna infatti conoscere Philip K. Dick e sapere che […] The post Emmanuel Carrère, tutto questo non è un romanzo russo first appeared on il manifesto.
  • Thiago e Saif escono di prigione. Saranno espulsi da Israele
    di Giulia Filpi
    Dieci giorni dopo essere stati prelevati dai soldati israeliani in acque internazionali mentre erano a bordo di una nave battente bandiera italiana della Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila e Saif […] The post Thiago e Saif escono di prigione. Saranno espulsi da Israele first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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