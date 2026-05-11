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Il disco in evidenza: Reality Awaits, 2026, The Strokes

Gli Strokes tornano con Reality Awaits, il nuovo album in uscita il 26 giugno 2026. Tutti i dettagli su annuncio, registrazione, copertina, promozione e tracklist, incluso il singolo Going Shopping già presentato dal vivo e pubblicato sulle piattaforme streaming.

Pubblicato da
REDAZIONE
11 Maggio 2026

Dopo anni di attesa, gli Strokes tornano con un nuovo progetto discografico. Il settimo album in studio, Reality Awaits, segna il primo lavoro della band dal 2020 e arriverà il 26 giugno 2026. L’annuncio ha riacceso l’interesse attorno al gruppo newyorkese, da tempo punto di riferimento del rock indipendente contemporaneo.

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Un ritorno atteso dopo The New Abnormal

Il nuovo disco segue The New Abnormal, pubblicato nel 2020 e accolto con grande favore dalla critica, fino a ottenere il riconoscimento come miglior album rock ai Grammy Awards. Nel frattempo, la band ha mantenuto un’attività ridotta, alternando poche esibizioni dal vivo a progetti individuali. Tuttavia, già nel 2022 erano emerse indicazioni concrete su nuove registrazioni, grazie al produttore Rick Rubin, che aveva confermato sessioni in Costa Rica. Questo nuovo capitolo arriva quindi dopo una fase di relativa pausa, ma anche dopo un lavoro che aveva riportato il gruppo al centro della scena musicale.

Annuncio, promozione e primo singolo

Il 6 aprile 2026, gli Strokes hanno annunciato ufficialmente Reality Awaits tramite Instagram, accompagnando la notizia con un teaser video dal tono retrò. Nel filmato compariva una Nissan 300ZX degli anni Ottanta e una breve frase evocativa, seguita dal titolo dell’album e dall’indicazione di uscita estiva. Nello stesso giorno, la band ha adottato una strategia promozionale mirata, inviando cassette contenenti il brano Going Shopping a cento fan selezionati tramite un servizio SMS. Parallelamente, il pezzo è stato presentato dal vivo al Bill Graham Civic Auditorium. Il giorno successivo è stata diffusa la copertina ufficiale e Going Shopping è stato pubblicato sulle piattaforme di streaming come primo singolo dell’album.

Copertina e tracklist del nuovo album

La copertina di Reality Awaits è stata realizzata da Johann Rashid e si basa su una fotografia del 1989 di Richard Prince, intitolata (Untitled) Cowboy.

L’album include nove tracce:

  • Psycho Shit
  • Dine N’Dash
  • Lonely in the Future
  • Falling Out of Love
  • Going to Babble On
  • Going Shopping
  • Liar’s Remorse
  • The Fruits of Conquest
  • Pros and Cons

La struttura della tracklist suggerisce un lavoro compatto, con un equilibrio tra nuovi brani e il singolo già anticipato al pubblico.

Un nuovo capitolo per gli Strokes

Con Reality Awaits, gli Strokes si preparano ad aprire una nuova fase della loro carriera. Dopo oltre due decenni di attività e diversi cambiamenti nel panorama musicale, il gruppo continua a proporre nuova musica mantenendo una forte identità artistica. L’uscita del 26 giugno 2026 rappresenta quindi un passaggio importante, sia per i fan storici sia per chi segue l’evoluzione del rock contemporaneo. (La redazione)

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11 Maggio 2026

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