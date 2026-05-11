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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi • lunedì 11 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
11 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

lunedì 11 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 11 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 11 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Razzismo dilagante, sanzioni inefficaci: chi denuncia è vittima due volte
    di Vincenzo Corrado
    Sabato, durante Cagliari-Udinese, l’inglese Davis ha accusato Dossena, che nega, di averlo chiamato «scimmia». Si aspetta la giustizia sportiva. I precedenti recenti non sono incoraggianti per chi denuncia. In un sistema che fatica a punire, nello scarto tra ciò che viene contestato e ciò che si riesce a provare, chi si ribella passa anche per bugiardo
  • L’Iran consegna ai mediatori pakistani la risposta agli Usa
    di Redazione
    Il documento si concentra sulla cessazione immediata delle ostilità su tutti i fronti, anche quello libanese, e sulla ripresa della navigazione a Hormuz
  • Gli emissari Usa Witkoff e Kushner «presto a Mosca». Gelo di Berlino su Schroeder mediatore Russia-Ue
    di Redazione
    Dopo la parata in sordina sulla Piazza Rossa per la ricorrenza della vittoria sul nazifascismo, Putin lancia la proposta dell’ex cancelliere per riaprire un dialogo con l’Ue. Ma il governo tedesco si mostra assai scettico. Secondo il consigliere presidenziale Ushakov sarebbe imminente una visita degli inviati speciali di Trump al Cremlino
  • I cattolici, la minaccia della sinistra e la sacra famiglia: le classi dirigenti parlano tra di loro
    di Sergio Labate
    Di fronte a un cambiamento radicale del mondo, l’unica reazione delle classi dirigenti è quella di ripetere gli stessi riti, d’arroccarsi su se stesse. È all’interno di questa contraddizione che dobbiamo leggere, a meno di non voler restare inattuali, le scaramucce all’interno del centrosinistra
  • La fusione nucleare conviene? Una campana stonata sull’energia
    di Luigi Bignami
    Secondo studi precedenti, la tecnologia delle centrali a fusione potrebbe raggiungere tassi di apprendimento dell’8-20 per cento. Lo studio di Tang e colleghi indica però che questi tassi saranno probabilmente più bassi, intorno al 2-8 per cento. In sostanza: i costi scenderanno, ma molto più lentamente di quanto molti abbiano finora sostenuto


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • L’ornitologo Leo Schilperoord: chi era il “paziente zero” dell’hantavirus
    di Redazione Esteri
    Settant’anni, una vita da ornitologo, Leo Schilperoord è stato identificato come il “paziente zero” dell’epidemia di hantavirus che si è diffusa a bordo della nave da crociera Mv Hondius, provocando la morte dello stesso uomo olandese, della moglie e di una cittadina tedesca. In totale, al momento, sono 9 i contagiati ma diversi altri casi […] L'articolo L’ornitologo Leo Schilperoord: chi era il “paziente zero” dell’hantavirus proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Musetti oltre il dolore: batte Cerundolo ed è agli ottavi degli Internazionali
    di Redazione Sport
    Lorenzo Musetti batte il dolore e Francisco Cerundolo ed è il primo italiano a raggiungere gli ottavi degli Internazionali di Roma. Il tennista carrarino ha sconfitto l’argentino in due set con il punteggio di 7-6 6-4 al termine di un match molto tirato, caratterizzato dai continui break e controbreak nel primo set chiuso solo al […] L'articolo Musetti oltre il dolore: batte Cerundolo ed è agli ottavi degli Internazionali proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il neo ministro si scatena sul palco nel giorno dell’insediamento del governo in Ungheria: il balletto fa il giro di social e tv
    di Redazione Esteri
    In giacca e cravatta, sul palco, si scatena all’evento di insediamento del governo a Budapest. Lui è Zsolt Hegedus, nuovo ministro della Salute dell’Ungheria. Dopo la vittoria di Peter Magyar contro Viktor Orban, aveva danzato, per festeggiare, e il suo balletto aveva fatto il giro di web e televisioni. Ieri ha replicato: balletto sfrenato, ripostato […] L'articolo Il neo ministro si scatena sul palco nel giorno dell’insediamento del governo in Ungheria: il balletto fa il giro di social e tv proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo. Mi hanno tirato dei calci in testa. Sono dei pezzi di me*da”: lo sfogo del rapper Ozymandias in ospedale
    di Redazione FqMagazine
    Il rapper Ozymandias ha denunciato con un video condiviso nelle stories di Instagram, girato nella stanza di un ospedale, l’aggressione subita nel quartiere San Lorenzo di Roma: “Mi hanno spaccato di botte sotto la piazza“. E ancora: “Sono arrivati cinque ragazzi di colore, non ricordo nient’altro. Hanno tirato due pugni in faccia a una persona […] L'articolo “Mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo. Mi hanno tirato dei calci in testa. Sono dei pezzi di me*da”: lo sfogo del rapper Ozymandias in ospedale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Garlasco – L’atto di accusa dei pm a Sempio: “Aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso” di Chiara Poggi
    di Redazione Giustizia
    “Un’aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l’intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta”. Nell’interrogatorio del 6 maggio i pm di Pavia hanno contestano ad Andrea Sempio un possibile movente sessuale degenerato in violenza omicida. Una ricostruzione investigativa in fase preliminare mentre […] L'articolo Garlasco – L’atto di accusa dei pm a Sempio: “Aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso” di Chiara Poggi proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Atene ha coperto l’attacco e «nessuno doveva vedere»
    di Giulia Filpi
    «L’attacco israeliano nei confronti della Global Sumud Flotilla è avvenuto a nostra insaputa. La Grecia non ne è stata informata, ma come governo abbiamo fatto il nostro dovere agevolando lo […] The post Atene ha coperto l’attacco e «nessuno doveva vedere» first appeared on il manifesto.
  • Emmanuel Carrère, tutto questo non è un romanzo russo
    di Gennaro Serio
    L’explicit del capitolo introduttivo di Kolchoz (traduzione di Francesco Bergamasco, Adelphi, pp. 407, € 22,00) è un rebus per solutori esperti. Bisogna infatti conoscere Philip K. Dick e sapere che […] The post Emmanuel Carrère, tutto questo non è un romanzo russo first appeared on il manifesto.
  • Thiago e Saif escono di prigione. Saranno espulsi da Israele
    di Giulia Filpi
    Dieci giorni dopo essere stati prelevati dai soldati israeliani in acque internazionali mentre erano a bordo di una nave battente bandiera italiana della Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila e Saif […] The post Thiago e Saif escono di prigione. Saranno espulsi da Israele first appeared on il manifesto.
  • Bloccare l’accordo con Israele, l’appello di Amnesty Europa a Italia e Germania
    di Giulia Filpi
    Domani l’Unione europea si troverà di fronte a una prova decisiva per i propri valori e principi e per il suo impegno per i diritti umani e il diritto internazionale. […] The post Bloccare l’accordo con Israele, l’appello di Amnesty Europa a Italia e Germania first appeared on il manifesto.
  • In isolamento quattro italiani, ma il rischio hantavirus è basso
    di Giulia Filpi
    Anche l’Italia viene lambita, seppur marginalmente e in via precauzionale, dal focolaio di hantavirus che si è sviluppato sulla nave olandese Hondius Mv. Al momento, è bene chiarirlo, non si […] The post In isolamento quattro italiani, ma il rischio hantavirus è basso first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 11 Maggio 2026

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11 Maggio 2026

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