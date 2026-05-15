Sabas: il trio di Sora tra cantautorato e sperimentazione

I Sabas sono un giovane trio italiano originario di Sora. Il loro progetto si muove in uno spazio sonoro che mescola alternative rock, cantautorato e ricerca sperimentale, senza restare mai fermo su una sola direzione. La loro musica alterna momenti più distesi ad altri più serrati, con una forte attenzione alla parte armonica e a spazi che rendono ogni struttura meno rigida e più fluida.

Un cantautoraro che non si lascia incasellare

Nei loro due primi singoli, La felicità e Disteso, convivono due anime della stessa identità. Da un lato una scrittura rock graffiante e d’impatto, dall’altro una dimensione più intima e ricercata, tipica del cantautorato italiano. Il risultato è un equilibrio mobile, che privilegia l’esplorazione rispetto alla forma definita. Anche i testi seguono questa direzione: partono dall’esperienza personale e la trasformano in racconto.

Le due tracce escono per Dischi Obliqui e mettono in luce un approccio musicale libero, non lineare e aperto alla sperimentazione. Una vera e propria dichiarazione di intenti attraverso la quale la band originaria dello stesso paese di Vittorio De Sica sceglie di muoversi: uno spazio sonoro ibrido, dove alternative rock, cantautorato, cenni jazz e sperimentazione si incontrano senza cercare una forma definitiva.

Una band da tenere d’occhio

ISabas si inseriscono in quella fascia di progetti emergenti che provano a costruire un linguaggio personale, senza forzare etichette o definizioni rigide. Il loro percorso è ancora nelle fasi iniziali, ma già mostra una direzione chiara: mescolare, contaminare, esplorare. È una fase delicata, in cui tutto è ancora aperto e in evoluzione. Ed è proprio in questo spazio che il progetto trova la sua identità più autentica, fatta di ricerca più che di certezze. I due singoli, La felicità e il successivo Disteso, entrambi disponibili su Spotify, rappresentano il punto di partenza più che un arrivo. Un primo passo che lascia intravedere possibilità ancora da sviluppare, in un percorso che resta tutto da scrivere. Ora tocca vedere cosa faranno da grandi. Nel frattempo non ci resta che augurarvi buon ascolto. (La redazione)