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Rassegna stampa di oggi • giovedì 21 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
21 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 21 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 21 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 21 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Nella «cricca di Del Deo» chi spiò Caputi. Controlli su Botti, l’amico di Crosetto
    di Enrica Riera
    Alessandri, l’agente che ha indagato sul capo di gabinetto di Meloni, ritenuto dai pm vicino a Del Deo. Quei 25mila euro da Sind. Verifiche dei Ros anche sulla consulenza di Maticmind da 100mila euro l’anno ottenuta dal socio della moglie del ministro
  • Una città bloccata all’ombra del Ponte, si vota nel grande cantiere di Messina
    di Giuseppe Smorto
    Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 la città sceglie il suo sindaco. A sfidarsi l’uscente, Federico Basile, il cui nume tutelare è Cateno De Luca. E il candidato del centrodestra Marcello Scurria. Guido Signorino, professore di Economia applicata all’università, già vicesindaco con la giunta Accorinti: «Da almeno 25 anni il dibattito su un’opera impossibile ha bloccato la città, sacrificata e messa sulla graticola. L’equazione sviluppo uguale Ponte ha fermato qualunque progetto strategico»
  • Da Meloni alla Sardegna M5s, i veri motivi del caro energia
    di Stefano Vergine
    Se l’Italia vuole trovare una soluzione a lungo termine per il caro energia, utile anche dopo la fine dell’attuale legislatura, governo e regioni dovrebbero guardare oltre l’emergenza, analizzare gli errori del passato, liberarsi da alcuni ingombranti condizionamenti e intraprendere l’unica strada possibile: l’elettrificazione del sistema dei trasporti e l’aumento della capacità rinnovabile
  • A Pistoia un prof pacifista vuole archiviare il decennio di Fdi
    di Daniela Preziosi
    Spenta la stella di Alessandro Tomasi, in corsa resta un suo camerata, uno per il quale il 25 Aprile è «lutto nazionale» della «Repubblica infame». La sfida della sinistra è con Giovanni Capecchi: alle primarie ha vinto su una riformista Pd. Con l’aiutone di Elly Schlein
  • Amore gay tra storia e satira: la lotta di Cannes è queer
    di Teresa Marchesi
    La maggior parte delle love story di questa edizione del Festival sono queer: insieme ai film storici sulla Resistenza, è l’altro fil rouge. The Man I Love di Ira Sachs con un intensissimo Rami Malek ricostruisce la New York degli anni Ottanta in piena emergenza Aids. Mentre Jim Queen è un cartoon irriverente in cui le persone lgbtq+ vengono afflitte da un temibile morbo che fa diventare etero


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Israele e Usa volevano rimettere Ahmadinejad alla guida dell’Iran, gli analisti: “Strategia disperata, ormai è irrilevante”
    di Farian Sabahi
    “Se fosse vero, il tentativo da parte di Stati Uniti e Israele di insediare Mahmoud Ahmadinejad (presidente dell’Iran dal 2005 al 2013, ndr) come prossimo leader di Teheran dimostra quanto siano ridicoli i piani di Stati Uniti e Israele sull’Iran. Se i responsabili delle decisioni a Gerusalemme, Tel Aviv o Washington sapessero qualcosa dell’ex presidente, […] L'articolo Israele e Usa volevano rimettere Ahmadinejad alla guida dell’Iran, gli analisti: “Strategia disperata, ormai è irrilevante” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Putin torna da Pechino quasi a mani vuote: puntava all’accordo sul nuovo gasdotto verso la Cina, ma Xi temporeggia e compra Gnl da Trump
    di Davide Cancarini
    La visita ufficiale che la scorsa settimana ha portato alla corte del presidente cinese Xi Jinping il leader Usa Donald Trump ha avuto grande risalto internazionale soprattutto perché non è così frequente che da Washington si parta in direzione di Pechino. Tutto il contrario si potrebbe dire del viaggio che il presidente russo Vladimir Putin […] L'articolo Putin torna da Pechino quasi a mani vuote: puntava all’accordo sul nuovo gasdotto verso la Cina, ma Xi temporeggia e compra Gnl da Trump proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ballerini si ritira dal Giro d’Italia: l’azzurro cade in curva e saluta la corsa dopo il successo a Napoli
    di Redazione Sport
    Davide Ballerini si è ritirato dal Giro d’Italia 2026. Vincitore sul traguardo di Napoli nella sesta tappa, il 31enne corridore canturino della XDS Astana è rimasto vittima di una brutta caduta nelle fasi iniziali della tappa, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 Km, a circa 150 chilometri dalla conclusione. L’azzurro ha provato a stringere i […] L'articolo Ballerini si ritira dal Giro d’Italia: l’azzurro cade in curva e saluta la corsa dopo il successo a Napoli proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Forza Italia riprova (ancora) a riaprire il condono del 2003 e la Lega vuole regolarizzare le vecchie lottizzazioni abusive
    di Redazione Politica
    La maggioranza riprova di nuovo a riesumare i condoni edilizi di berlusconiana memoria. “Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto sull’edilizia per riaprire i termini del condono del 2003″, fanno sapere i deputati Pd della Commissione Ambiente della Camera. “Un condono tombale che ha prodotto danni enormi al territorio nazionale, legalizzando abusi e contribuendo […] L'articolo Forza Italia riprova (ancora) a riaprire il condono del 2003 e la Lega vuole regolarizzare le vecchie lottizzazioni abusive proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il decreto fiscale è legge con la fiducia. Dalla rottamazione a concordato preventivo e tassa sui piccoli pacchi, cosa prevede
    di Redazione Economia
    L’aula della Camera ha approvato in via definitiva con 132 sì e 81 no la conversione in legge del decreto fiscale, su cui il governo ha nuovamente posto la fiducia. Tra le misure contenute nel decreto ci sono l‘allargamento della rottamazione quinquies alle multe e ai tributi di regioni ed enti locali, l’allungamento dei termini […] L'articolo Il decreto fiscale è legge con la fiducia. Dalla rottamazione a concordato preventivo e tassa sui piccoli pacchi, cosa prevede proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Smacco al centrosinistra sloveno, Janša torna al governo
    di Giulia Filpi
    «La coalizione di estrema destra che sta emergendo rappresenta una seria minaccia per la democrazia slovena. Attraverso una politica di divisione, esclusione e indebolimento sistematico delle istituzioni, mette in pericolo […] The post Smacco al centrosinistra sloveno, Janša torna al governo first appeared on il manifesto.
  • Cuba, cronaca di un assedio tra blackout e pressione Usa
    di Daniele Nalbone
    Dalla stretta di Washington voluta da Donald Trump alla crisi energetica, dai blackout alla fuga dei turisti. In meno di un anno Cuba è entrata in una nuova fase della […] The post Cuba, cronaca di un assedio tra blackout e pressione Usa first appeared on il manifesto.
  • Trump padrone assoluto dei candidati repubblicani
    di Matteo Bartocci
    In sei stati americani si sono tenute le primarie, tra cui uno in cui il voto per corrispondenza e quello anticipato sono limitati, uno che fa ampio ricorso al voto […] The post Trump padrone assoluto dei candidati repubblicani first appeared on il manifesto.
  • Chiuso, sovraffollato e malato: il carcere al tempo di Meloni
    di Andrea Spinelli Barrile
    Celle allagate o sporche. Corridoi con rifiuti e cibo per terra. Celle lisce, che nel gergo penitenziario significa spazi oscuri dove accadono cose brutte. Agenti infiltrati nelle prigioni, gestione parallela […] The post Chiuso, sovraffollato e malato: il carcere al tempo di Meloni first appeared on il manifesto.
  • Israele senza scrupoli. Spari sulle barche superstiti della Flotilla
    di Jacopo Favi
    Per farla finita con la Global Sumud Flotilla, le forze speciali israeliane hanno messo da parte ogni scrupolo. Così, ieri pomeriggio, una delle ultime imbarcazioni ancora in navigazione, la “Girolama”, […] The post Israele senza scrupoli. Spari sulle barche superstiti della Flotilla first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 21 Maggio 2026

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21 Maggio 2026

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